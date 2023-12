Tradiții și obiceiuri de Plugul Mare. Cum sărbătoresc prahovenii trecerea dintre ani [FOTO – VIDEO]

Deghizați în capre, urși și alte animale, sute de prahoveni au sărbătorit astăzi trecerea dintre ani prin tradiționalul Plug Mare. Au fost organizate alaiuri cu colindători în mai multe localități din Prahova, în special în zonele rurale.

Tradiția străveche se menține și anul acesta la Urlați. Aici, sute de locuitori s-au strâns în centrul orașului încă de la prima oră în așteptarea „mascaților”.

Alaiurile cu colindători organizate în pluguri au început să colinde cu noapte în cap prin cartierele orașului.

În jurul orelor 10.00, mai multe pluguri și-au făcut simțită prezența în zona centrală, grupurile de colindători oprind, rând pe rând, în sensul giratoriu din fața Primăriei.

Drumul lor a continuat, apoi, înapoi în cartierele de unde au venit, pregătiți să colinde pe toți cei cu care se întâlnesc în cale.

Vezi mai jos imagini de la fața locului.

Tradiția continuă și la Mănești. Acolo, colindătorii „înarmați” cu biciuri au luat la pas străzile comunei pentru a ura un an nou fericit tuturor locuitorilor. Ropotele de biciuri au rolul de a alunga lucrurile rele de peste an și a grăbi sosirea noului an calendaristic.

Vezi mai jos imagini transmise de cititorii Observatorul Prahovean de la Mănești