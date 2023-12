„Măcel” pentru a prinde un loc în microbuzele care circulă pe ruta Câmpina – Ploiești. Operator transport: „ Traseul Câmpina -Ploiești e scos din noul program, valabil din ianuarie 2024”

Cam aceasta este realitatea „din teren” într-o zi de luni, la prima oră a dimineții, când toți oamenii se grăbesc la serviciu sau să ajungă la diferite instituții din Ploiești. „Omor” la propriu, persoane cu copii în brațe, care se roagă de șoferi să fie luate în picioare pe motiv că au programări la medic și au înghețat în stație, vârstnici care nici eu nu au nicio șansă pe motiv că …amenda e prea mare dacă șoferii se abat de la numărul de locuri prevăzut pe scaune. Iar asta, pe bună dreptate.

Traseul Câmpina – Ploiești și retur a devenit, pentru navetiști, o adevărată loterie. Omul știe când pleacă de acasă, nu știe, însă, când și dacă va și ajunge la destinație.

Iar asta pentru că, din spusele șoferilor rămași pe traseu, multe firme au renunțat inclusiv să mai participe la licitație.

„E o bătaie de joc la adresa navetiștilor, vedem și noi asta. Pe ruta Câmpina- Ploiești nu a mai rămas decât firma DTS. De aceea haosul zilnic. Eu nu am cum să iau pasageri în picioare, oricât mi-ar fi de milă. Amenda de câteva mii de lei, eu o suport. Azi am avut o doamnă cu un copil în brațe care se ruga de mine să o iau fiindcă trebuia să ajungă la Spitalul Petrolul. Nu am putut, oricât de rău mi-a părut. NU e vina noastră, a șoferilor, deși noi ne luăm înjurăturile”, ne-a spus unul dintre șoferii care efectuează cursa Câmpina- Ploiești și retur.

Dan Sepsi, reprezentatul firmei de transport DST, spune că va face tot posibiliul pentru a suplimenta numărul de microbuze pentru pasagerii navetiști de pe ruta Câmpina- Ploiești.

„Știm că există fricțiuni pe acest traseu. De fapt, traseul Câmpina- Ploiești și retur, conform noului program valabil din ianuarie 2024, nu va mai exista fiindcă se suprapune cu ceea ce înseamnă cursele Azuga -Sinaia -Câmpina -Ploiești.

Ruta aceasta trebuia deservită de patru firme. Noi, adică DST, Cord, Ave Diana și Aveuro. Firma Cord a renunțat la traseu si ne-a fost încredințată nouă licența dar celelalte două firme trebuia să fie azi pe traseu. Din această cauză, aglomerația de azi dimineață și faptul că oamenii nu au mai avut loc.

Există cursa Azuga- Sinaia -Câmpina -Ploiești și retur, noi am semnat contractul pe 28 noiembrie, iar acum suntem în perioada de mobilizare, de 60 de zile. Avem niște indicatori de respectat, după care intrăm cu drepturi depline pe traseu. Dat fiind faptul că alte firme nu mai operează, vom face demersuri pentru a suplimenta numărul de vehicule, astfel încât pasagerii să nu mai rămână în stații pe motiv că nu pot fi luați din lipsă de locuri”, a spus Dan Sepsi.