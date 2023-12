Prahovean reținut de polițiști. Conducea cu permisul suspendat și cu 0,8 alcoolemie. Nu a fost singurul șofer depistat sub influența alcoolului

Sărbătoarea națională a fost prilej de petrecere pentru mulți românii. Unii ”au uitat” că nu au voie să conducă sub influența alcoolului, mizând și pe faptul că nu vor da nas în nas cu polițiștii. Ghinion!

- Publicitate -

IPJ Prahova: În dimineața de 1 decembrie, în jurul orei 07.15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bușteni au oprit pentru control pe strada Crinei un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cursul zilei de 1 decembrie a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Noaptea trecută, in jurul orei 23.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Câmpina au oprit un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani.

Întrucât și acest conducător auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

- Publicitate -

Cei trei bărbați au fost conduși la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge.

În cele patru cauze, au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbat reținut pentru săvârșirea a două infracțiuni la regimul rutier

Tot în cursul nopții trecute, în jurul orei 02.00, polițiștii Serviciului Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN1, în localitatea Bănești au oprit un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani.

- Publicitate -

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice Anulat.

Întrucât conducătorul auto emana și halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Astfel, în baza probatoriului administrat față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unităţii de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

- Publicitate -

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducere a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are permisul de conducere anulat.