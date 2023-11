„A fost un experiment HAARP”. Reacțiile cititorilor la vederea imaginilor cu Aurora Boreală pe cerul României

Seara trecută Aurora Boreală a fost vizibilă pe cerul României din mai multe zone ale țării. Cum momentul de duminică seară a fost unul unic, pe internet au început să circule cu rapiditate fotografii, dar și opinii.

Cum oamenii nu au fost obișnuiți cu astfel de fenomene până în prezent, mulți au văzut în momentul de duminică seara unul bun de a-și testa propriile teorii și explicații cu privire la apariția luminilor colorate.

Frica de necunoscut i-a determinat pe mulți să găsească explicații divine pentru fenomenul de duminică, iar pe alții să-și alimenteze fricile cu privire la experimentele militare. Nu au fost puțini nici acei care au făcut din momentul de duminică seara un subiect de glume.

Astronomul Adrian Șonka a explicat că aurora care a apărut pe cerul României este efectul unei erupții solare care a avut loc în urmă cu câteva zile.

Potrivit acestuia, aurora boreală a fost cauzată de o erupție solară care a avut loc în urmă cu câteva zile, pe 3 noiembrie, și s-a produs în această seară, când particulele emise în urma erupției au ajuns pe Pământ și au interacționat cu atmosfera terestră.

Nicio legătură între aurora boreală roșie și programul HAARP

Totodată, Adrian Șonka a exclus poteza unei legături între aurora boreală şi programul HAARP al Universităţii Fairbanks din Alaska, care a desfăşurat o cercetare în perioada 4-7 noiembrie.

„Nu există nicio legătură. Aurorele boreale şi australe sunt explicate de sute de ani. Se potriveşte ce vedem pe Soare cu ce se întâmplă pe Pământ. Şi oricine care spune că ar fi altceva, nu cunoaşte, nu ştie şi nu are ce face.

Nu poţi cu un experiment făcut într-un loc anume să faci ca tot globul pământesc să vadă lumini pe cer. Este imposibil din punct de vedere tehnic aşa ceva”, a mai declarat Adrian Şonka, potrivi Euronews România.

Reacțiile cititorilor Observatorul Prahovean:

Roxana Radea: S-a mai dus dracului o teorie a cospirației. Acum e oficial. In legătură cu Aurora Boreală despre care am scris și aseară aici, văzută ieri din România și Ungaria, precum și din mai multe țări europene – fenomen polar specific celor doi poli magnetici ai Pământului, Artica și Antarctica nu la paralela 45 și mai jos, Croația, Bulgaria, Grecia, Italia – acum este și oficial: Pe site-ul programului HAARP al Universitatății Fairbanks din Alaska a fost postat un anunț in care publicul este inștiințat despre un program de cercetare efectuat in perioada 4-7 noiembrie 2023. «Programul de cercetare HAARP va desfășura o campanie […]

Ionut Catalin Cum este posibil acest fenomen din tara noastra?!

Leo Uiuiu toata lumea e fericita si entuziasmata de chestia asta…dar practic nu prea e deloc bine…practic asta a fost o explozie de radiatii solare mult mai mare decat de obicei 😂 sa speram ca nu devine un obicei.avem destule chestii poluante deja

Petre Pepe Conspirationistii spun ca acest fenomen s-ar datora unei planete gigant care are un traseu atipic prin sistemul solar,planeta x,sau Nibiru.

Adina Duca Nu există aurora roșie. Datorita exploziei solare,cerul capătă culori diferite.

Alina Alina Aurora boreală Psd

Angheluta Adrian Nu e nici o explozie solară e un experiment Harap….

Florin Stănescu S-a mai dus dracului o teorie a cospirației. Acum e oficial.

Nicu Leahu E sângele vărsat!

Florentin María Estera Pop HARRP

Alina Ulesteanu Ce fumati? Ca pare buna marfa🤭 O explozie solara v-a facut sa o luati razna cu teoriile conspiratiei

Petrus Dobre Aurora boreala a americanilor de la Corbu, cauza tuturor dezastrelor meteorologice din România, adică HAARP

Dumitru Tivadar Semne, poate că noi românii ne vom gândi și la viitorul nostru…!?

Costel Constantin Este un experiment HAARP. Dacă era Aurora boreala aveam mari probleme legate de electricitate și de tot ceea ce înseamnă sisteme de comunicații. Se ardeau multe circuite. Este cauzată de campul electromagnetic al pământului.