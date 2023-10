Centrul de Limbi Străine Belle Languages Ploiești distins cu Premium Plus Member de British Council

“Învațarea unei limbi străine îți schimbă viața, îți asigură evoluția personală și profesională, îți modifică felul în care gândești și îți deschide calea către lumea întreagă” – așa și-a început discursul Excelența Sa, Andrew Noble LVO, Ambasadorul Regatului Marii Britanii la București la evenimentul “Advantage Event” din 10 octombrie, ce a avut loc la sediul de pe Calea Dorobanți al Consiliului Britanic.

Evenimentul a sărbătorit realizările anului 2023, în ceea ce privește pregătirea și susținerea examenelor Cambridge English în România prin British Council, fiind printre ultimile evenimente la care Excelența Sa a participat, inainte de încheierea mandatului său în țara noastră. Cu această ocazie, au primit invitație principalii reprezentanți Premium ai instituțiilor educaționale din țară care organizează examenele Cambridge English din România, în parteneriat cu British Council.

La acest eveniment, invitații au fost primiți de către dl Andrew Glass OBE, directorul British Council și departamentul de examinari al British Council , avându-l ca invitat de onoare pe Dl Andrew Noble, ambasadorul Regatului Marii Britanii la București.

La nici șase ani de la un alt prestigios premiu oferit in 2018 de către Cambridge University Press and Assessment “Best Preparation Centre in Romania” categoria “Best CUP Book User”; a venit vremea unui alt premiu important: Premium Plus Member, oferit de către domnul ambasador, în numele British Council reprezentantei Centrului de Limbi Străine din Ploiești Belle Languages, doamna Constanța Rușinaru.

Ce înseamnă să devii un centru de pregătire Premium Plus al Consiliului Britanic?

“În primul rând este o certificare a calității serviciilor pe care, aici la Belle Languages, o oferim. Ea adaugă plus valoare experienței noastre educaționale. Anul acesta am avut aproape 300 de candidați înscriși la toate examenele Cambridge(YLE, KET, PET, FCE, CAE) și IELTS.

Acesta certifică calitatea pregătirii oricărui cursant care alege să susțină un examen Cambridge la Belle Languages. Înseamnă că munca depusă în mod constant te aduce mai devreme sau mai târziu acolo unde ți-ai propus, iar “las’ că merge și așa” la noi nu se poate traduce in nicio limbă.

În plus, „Premium Plus” oglindește perseverența, rezultatele obținute și, nu în ultimul rând, loialitatea față de partenerul nostru cu care colaborăm din 2014.”, a explicat doamna Constanța Rușinaru – managerul centrului de limbi străine Belle Languages.

Cât de greu este să devii Centru de Pregătire Premium Plus?

“Depinde din ce perspectivă se privesc lucrurile! Aș putea spune că e foarte ușor dacă an de an îți menții standardele ridicate și impui niște obiective clare de la început.

Pentru Belle Languages perioada pandemiei a avut cuvântul decisiv. În plin 2020 am primit titulatura de Premium, pe care ne-am menținut-o timp de doi ani. A fost perioada în care multe susțineri de examene erau incerte. Cu toate astea, am facut cele mai bune estimări (vorbim de 6 examene diferite ca nivel cu peste 100 de candidați) ajutând toți acei copii să nu își piardă anii de pregătire sau admiterile care depindeau de certificările de limbă.

Tot in aceeași perioadă am început activitățile de voluntariat cu cei mai mari dintre cursanții noștri, implicându-i in logistica de organizare a examenelor.

Dacă a fost greu? Să spunem că a trebuit să fim mai creativi decât de obicei!”

Belle Languages și-a început activitatea in 2012, iar din 2014 organizează și susține examenele Cambridge English din Ploiești alături de partenerul său British Council.