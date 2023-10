În Prahova, la Câmpina, trăiește unul dintre cei mai în vârstă veterani de război. Maiorul în retragere Gheorghe Enache a depășit deja un secol de viață, deși moartea i-a trecut de atât de multe ori pe la ureche

În Prahova, la Câmpina, trăiește unul dintre cei mai în vârstă veterani de război. A împlinit 101 ani, iar povestea lui de viață ar putea încăpea, cu siguranță, în paginile unui roman. A dus războiul de la un capăt la altul, din România până la Cotul Donului și de la Cotul Donului până în Munții Tatra, în Cehoslovacia. Nu mai vede și nu mai aude bine, însă, dacă ai răbdare cu el e un adevărat „jurnal viu”. Maiorul în retragere Gheorghe Enache s-a născut într-o zi de octombrie, în 1922, la Bănești, într-o familie numeroasă, cu opt copii. Doar e a mai rămas… Duminica trecută a sărbătorit, alături de oameni dragi, depășirea unui secol de viață. Purtat cu demnitate și respect față de pământul său.

Județul Prahova mai are astăzi undeva la 30 de veterani de război. Printre ei și câmpineanul Gheorghe Enache, ajuns la venerabila vârstă de 101 ani. Îi vine greu să vorbească despre ororile războiului, însă, amintirile sunt acolo, mereu vii. Memoria îi mai dă de furcă, sufletul lui, însă, îşi aminteşte. Iar povestea sa, la fel precum multe alte vieţi atinse de război, este cutremurătoare.

În 1940 era elev la Baza regimentară Apărare Antiaeriană, la București. Centrul Teritorial Prahova l-a încorporat un an mai târziu, declarându-l „Bun pentru transmisiuni”. Stagiul militar voluntar l-a început la 1 februarie 1941, iar la 1 iunie 1941 este încadrat ca radist (operator la stația radio) la Regimentul 3 Artilerie Antiaeriană, unitate care era cartiruită în București.

A lucrat pe stații de radio Telefunken, mai vechi, apoi pe stații românești, iar ulterior germane, mai performante. Sergentul Gheorghe Enache a participat la război în perioada 22 iunie 1941 – 17 decembrie 1941 cu Regimentul 3 Artilerie Antiaeriană, în funcția de radio-telegrafist. Acesta a avut misiunea să recunoască tipul de avion, numărul motoarelor, cărei armate aparține și direcția de zbor. De la Buzău s-a deplasat succesiv, la Tighina, Tiraspol, după care, în decembrie 1941, a revenit în țară.

În decembrie 1942, efectivele regimentului au desfășurat lupte foarte grele, dând sacrificiul suprem în încercuirea de la Stalingrad. A participat din nou la război, însă, de data aceasta, cu Bateria 296 TFF (telefonie fără fir), în perioada martie 1943 – august 1944. Prahoveanul a plecat în Bucovina, de acolo a străbătut Polonia, apoi pe la Lemberg, iar în 1943 se găsea pe malul mării Azov.

A participat la Campania din Vest, între 1944 și 1945, la Regimentul 4 Artilerie Antiaeriană. A pornit către Oradea și, în continuare, pe aerodromul Miskolc (Ungaria). După terminarea războiului, Gheorghe Enache a fost lăsat la vatră.

Azi e unul dintre puținii care încă duc mai departe povestea. Cui vrea și cui are răbdare să o mai asculte. Ajuns la 101 ani de viață se poate spune că Gheorghe Enache nu a citit istoria, ci a trăit-o pe propria piele. Știe și azi limbajul Morse. Nu a uitat, nu are cum să uite vreodată. Are amintiri ce ar putea fi cuprinse în paginile unui roman. Sunt amintiri despre sacrificiu, jertfă și dragoste față de pământul sfânt. A simțit foamea și frigul și-a văzut colegi secerați de gloanțe. Asta i-a fost cel mai greu… Să vadă atâtea suflete secerate în jurul lui…

După război a luat-o de la zero. A înțeles în anii care au urmat ce înseamnă cu adevărat pacea. Cum se simte liniștea și să trăiește fără frică. Deși toată tinerețea i-a fost pe front nu regretă nimic. Îi mulțumește Celui de Sus pentru viața trăită și pentru faptul că, în ciuda tuturor ororilor, încă mai are creierul zdravăn.

I se pare o ironie a sorții că de atâtea ori moartea i-a trecut pe la ureche, însă, el a păcălit-o mereu, iar azi a mai adăugat un an peste un secol de viață. Ca răsplată, spune Gheorghe Enache, Dumnezeu i-a oferit mai bine de un veac pe acest pământ: „Până acum îs sănătos. Am împlinit 101. Câți or mai fi? Doar Bunul știe El când o veni ceasul”.