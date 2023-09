Plăcile de beton depozitate pe terenul de pe strada Corlătești din Ploiești au fost… parțial îndepărtate

În luna iunie scriam despre problema unui ploieștean, Adrian S., de pe strada Corlătești, care avea, pe terenul vecin cu proprietatea lui, o serie de plăci de beton depozitate, care riscau să-i rupă gardul.

În plus, conform imaginilor filmate de acesta și trimise la redacție, se vede clar cum plăcile respective sunt tentante pentru copiii din zonă, care se cațără pe ele, existând oricând riscul de a se accidenta.

Și situația a trenat toată vara, ploieșteanul a tot făcut sesizări, și în nume propriu, și prin intermediul nostru și degeaba. Până într-o zi, mai exact pe 6 septembrie 2023, când cetățeanul ne-a informat că: „Au venit astăzi și au ridicat cele patru plăci de beton care amenințau să pice pe gard… restul au rămas”, ne-a transmis ploieșteanul.

Cum se rezolvă lucrurile la Ploiești: După ce luni de zile a sesizat plăcile de beton aflate în apropierea gardului său, și care amenințau să i se prăbușească în curte, Adrian S., a reușit doar să convingă proprietarul terenului să mute doar plăcile care reprezentau un pericol iminent.

„Am văzut când am ajuns acasă că sunt ridicate Am verificat camerele. Au fost ieri cam pe la ora 15. O mașină cu macara și un băiat care lega cablurile… ce am vazut eu pe cameră. Au strâns și gunoaiele acolo în față…”, a mai completat proprietarul.

După câteva zile a revenit cu actualizarea situației. Cele patru plăci care reprezentau un pericol au fost mutate, toate celalte mormane însă au rămas la locul lor. În plus, au apărut, pe același teren, mormane de moloz proaspăt.

Ploieșteanul este hotărât să nu lase lucrurile așa, chiar dacă pericolul imediat a fost înlăturat. Terenul unde sunt depozitate toate acestea nu este îngrădit, nu este păzit, și ceea ce se depozitează acolo reprezintă un pericol, atât pentru copiii din zonă, cât și pentru mediu, mormanele de moloz fiind ilegal depozitate pe teren.