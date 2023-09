Cine plătește mașinile avariate în Ploiești de angajații SGU?

Deși în mod normal procedura de constatare și despăgubire ar trebui să fie ușoară, mulți păgubiți renunță la recuperarea daunelor din cauza birocrației.

Pe de altă parte, aceste situații ar putea fi evitate cu ușurință dacă SGU ar comunica din timp zonele în care urmează să intervină, astfel încât oamenii să-și poată muta mașinile.

Un cititor ne-a relatat prin intermediul unui e-mail trimis pe adresa redacției un astfel de incident:

„Subsemnatul Cosin Dragoș domiciliat în Ploiești, Str. Aleea Scolii, doresc să vă semnalez prin intermediul acestui email, cum face SGU Ploiești acțiunea de tundere iarbă, în Ploiesti zona Malul RoȘu. O mare BĂTAIE de JOC la adresa locatarilor din această zonă.

Atasat regăsiți câteva poze cu masina aflată în proprietate personală.

Acțiunea a avut loc în data de 12.09.2023 dimineată (aproximativ intervalul 08.00 – 09.00), în zona de parcării Str. Rapelor – Str. Aleea Scolii – Str. Dealul cu Piatra.

Absolut toate mașinile aflate în parcare la acea oră arătau în acest fel.

Problema mare a fost că, pe lânga iarba tăiată cu moto-coasa, pe mașini au fost aruncate inclusiv pietre și bucăț de pământ, care la acea viteza puteau provoca daune la partea de caroserie, respectiv zgârieturi sau perforarea vopselei.

Le-am facut o sesizare celor de la SGU Ploiești pentru care aștept răspuns scris.

Doresc să vă aduc la cunoștință că nu au făcut nici o informare în zonă cum că urmează astfel de acțiuni. Măcar așa puteam muta temporar mașinile.

De asemenea situația nu este singulară. Exact același lucru l-au facut și în primăvara acestui an, când în aceeași parcare am găsit masina la fel. Atunci nu am fost la fel de inspirat să fac poze”