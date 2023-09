Cu cât se scumpesc gazul și curentul electric dacă se elimină subvențiile

Facturile la electricitate și gaze sunt, la ora actuală, plafonate și subventionate de bugetul de stat printr-o lege care permite acest lucru până în primavara anului 2025. Pentru că autoritățile statului pregătesc măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, s-ar putea renunța la aceste subvenții, situația care ar avea un impact negativ asupra populației.

Eliminarea subvențiilor la energie ar putea duce instant la dublarea facturilor pentru consumatori şi creșterea profiturilor pentru furnizori.

Hotnews a analizat ce oferte au companiile în piața liberă pentru luna septembrie, iar veștile sunt proaste: toate sunt mai mari decât prețurile plafonate cu peste 11%.

Potrivit comparatorului de prețuri de pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Energie, cea mai ieftină ofertă din piață la electricitate este acum a Hidroelectrica (0,76 lei pe MWh), cu 11% în plus față de prețul plafonat. Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2023.

Următoarea ofertă este a Nova Power and Gas, cu 24% mai scumpă, urmată de cele ale companiilor Renovatio, Hermes Energy, Ingka Investments (cu 74% în plus), E.ON, Electrocarbon, Elsid (80% mai mult) și Enel, CEZ, Electrica, Engie, cu 91% în plus. Lista continuă cu un număr de 65 de oferte, cea mai scumpă fiind a companiei Cyeb SRL, respectiv 1.356 lei pe kWh (cu 1.700% în plus față de prețul plafonat).

La gaze, potrivit comparatorului de prețuri, cea mai ieftină ofertă începând cu 1 septembrie este a EON, cu 30% în plus, urmată de CEZ, Enel, Electrica, Nova Power and Gas (41-42% în plus) și Engie (123% în plus). Urmează alte 20 de oferte, cea mai mare fiind a companiei MVM Energy (cu 2.500% în plus).

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă „fiecare client are un contract semnat cu un furnizor de energie și gaze, la un preț pe care l-a stabilit la un moment dat, în 2022, 2021, preț care astăzi este unul foarte ridicat.

În situația în care, de exemplu, mâine s-ar abroga legislația de plafonare, automat s-ar reveni la prețurile din contract, adică la niște prețuri mult mai ridicate. Din analiza pe care am făcut-o în raport cu două facturi din București, una la energie electrică și una la gaze naturale, a rezultat că vom avea cel puțin o dublare la energia electrică și mai mult decât o dublare la gaze.Un astfel de proces trebuie atent analizat și atent implementat, de așa natură încât să nu se ajungă în situația în care să avem o explozie a prețurilor facturilor românilor”.