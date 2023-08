Un maraton al artelor și sportului, timp de o lună, la Câmpina

Pe tot parcursul lunii septembrie, la Câmpina are loc Festivalul CâmpinArtelor și Sporturilor. Un maraton care va include, de pe 1 septembrie, până pe 1 octombrie, o serie de evenimente care au în prim plan muzica, dansul, sportul, artele plastice, teatrul, creația literară, expozițiile, atelierele creative, o paradă a mașinilor de epocă și o alta a motocicliștilor, dar și o defilare cu torțe aprinse.

Timp de o lună, muncipiul Câmpina găzduiește un altfel de eveniment, atipic prin faptul că se întinde pe o perioadă de 30 zile. Iubitorii artelor spectacolului vor avea parte, spune organizatorul, Primăria Câmpina, de emoție, strălucire, frumusețe și inspirație.

Pe 1 septembrie, de la ora 18.00, se va da tonul întregului festival și se va face tranzitul către un univers plin de culoare și creativitate, unde arta și sportul devin limbaj comun pentru toți participanții.

Calendarul Festivalul CâmpinArtelor și Sporturilor

Vineri, 1 septembrie, ora 18.00 – Deschiderea oficială a festivalului. Va avea loc o paradă pe traseul Casa Tineretului – Bulevardul Culturii. Pe bulevard, se vor desfășura momentele artistice susținute de Livia Pisăliță, Denisa Fodac, grupul “Mugurași de primăvară” de la Clubul Copiilor și Formația „Celesta” de la Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”. Tot aici vor fi amenajate standuri la care cluburile sportive din Câmpina își vor prezenta trofeele și medaliile.

Sâmbătă, 2 septembrie

17.30 – Seara Seniorilor la Casa Tineretului. Vor cânta Florica Jinga și Mirabela Dauer. Va dansa Ansamblul Folcloric “Ghiocelul” al Casei de Cultură “Geo Bogza”

19.00 – Spectacol de dans în Parcul Regele Mihai I, cu tinerii dansatori de la Happy People Dance School și Clubul de dans Gabriel Dovâncă

Duminică, 3 septembrie

10.00-13.00 – Bulevardul Culturii – Ateliere de creație “Clubul Copiilor”. Concurs de desene pe asfalt “Să lăsăm copiii să ne coloreze viața”

16.00 – Vernisaj de pictură la Casa Tineretului. Expun artiști plastici câmpineni.

17.00 – Concert de muzică clasică (curtea Primăriei Câmpina) cu mezzosoprana Adelina Cociobanu, baritonul Andrei Marinache și pianistul Ionuț Diaconu – studenți la Universitatea Națională de Muzică București.

19.00 – Spectacolul de teatru “Regele moare”, de Eugen Ionescu. Locație – Casa Tineretului. Spectacol susținut de trupa “Atelierul Actorului”

Miercuri, 6 septembrie, ora 19.00, Casa de Cultură “Geo Bogza” – Concertul de muzică clasică

“Nemuritorul Beethoven” susținut de Ansamblul Affresco fondat la Ateneul Român (pianista Diana Ionescu, flautistul Ioan Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și violonistul Vlad Maistorovici)

Vineri, 8 septembrie

17.00-20.00 – Cafeaua de la ora 5 la “Seara Muzeelor” – vizitarea gratuită a Muzeului Memorial “B.P. Hasdeu”, Muzeului Memorial “Nicolae Grigorescu” și Muzeului Schițelor lui Grigorescu. Seară de artă și socializare.

18.00 – Cinematecă educativă pentru tineri la Centrul Cultural Zamolxes

18.00 – Spectacol de dans cu Happy People Dance School, în Parcul Regele Mihai I

19.00 – Spectacolul de teatru „LOVE BOMB” al trupei “Mircea Albulescu”, la Casa de Cultură “Geo Bogza”

Sâmbătă, 9 septembrie

12.00 – Spectacolul de teatru “Alice în Țara Minunilor” după Lewis Carroll. Locație – Casa Tineretului. Spectacol susținut de trupa “Atelierul Actorului”

15.00 – “Sunt fanul mamei mele”, o serie de jocuri și exerciții fizice pentru copii și mamici, la baza sportivă Tenis Premium Club (strada Pictor Grigorescu)

18.00-20.00 – Seara CAHUL – spectacol de muzică și dans susținut de Ansamblul Palatului Culturii din municipiul Cahul (Republica Moldova), localitate înfrățită cu Câmpina. Locație – Parcul Regele Mihai I

19.00 – Jam session la Centrul Cultural pentru Tineret Zamolxes

Duminică, 10 septembrie

12.00-20.00 – JOLLY CLUB îi distrează pe copii în Parcul Regele Mihai I, zona Milia (mascote și personaje din desenele animate, baloane de săpun și baloane uriașe la fiecare oră fixă, baloane modelabile, muzică și dans, face painting, jocuri și concursuri)

18.00 – “Gala umorului”, spectacol de teatru susținut de trupa “Atelierul Actorului” la Casa Tineretului

Vineri, 15 septembrie

12.00-14.00 – Poezie în limba română și limba franceză. Recită elevi de la Clubul Copiilor. Locație – Biblioteca Municipală “Dr. C.I. Istrati”

15.00 – Lansarea cărții “Năzbâtii negru pe alb” scrisă de Ștefan Rareș Lungu și expoziție de grafică a Dariei State (amândoi sunt elevi câmpineni)

17.30 – Spectacol de dans în Parcul Regele Mihai I, cu tinerii dansatori de la Happy People Dance School și Clubul de dans Gabriel Dovâncă

19.00 – Seara ALESIS, spectacol susținut de Formația ALESIS în Parcul Regele Mihai I

Acțiuni organizate de Asociația GEYC pentru tinerii doritori

14.00-16.00 – Blind dates/ Human Bingo/ Clock dates în Parcul Regele Mihai I

16.00-18.00 – Atelier de pictură În Parcul Regele Mihai I (zona Milia)

16.00-18.00 – Club de limbi străine la Biblioteca Municipală “Dr. C.I. Istrati”

18.00-20.00 – Concurs trivia, jocuri de societate, snackbar, muzică. Locație – terenul (mic)de sport de lângă bazinul de înot

Sâmbătă, 16 septembrie

10.00 – Ziua Atletismului Câmpinean, competiție organizată de Clubul Sportiv Școlar “Constantin Istrati” la baza sportivă din incinta Căminului Petrol

11.00 – Atelier de inițiere în radio orientare sportivă, Centrul Cultural pentru Tineret Zamolxes

19.00-21.00 – Seara CIMIȘLIA – spectacol de muzică și dans susținut de ansambluri și soliști din orașul Cimișlia (Republica Moldova), localitate înfrățită cu Câmpina. Locație – Parcul Regele Mihai I

Acțiuni organizate de Asociația GEYC pentru tinerii doritori

10.00-12.00 – Jocuri de psihologie la Biblioteca Municipală “Dr. C.I. Istrati”

12.00-14.00 – City Treasure Hunt – Vânătoare comori în tot orașul

14.00-16.00 – Dansuri și muzică internațională în Parcul Regele Mihai I (zona Milia)

16.00-20.00 – Music jam session – trupe locale, în pasajul de la ceas

Duminică, 17 septembrie

10.00 – Turneul Câmpina Sporturilor la fotbal, pe terenul sintetic de la Petrol

11.00 – Marșul bicicliștilor

18.00 – Spectacol susținut de copii și tineri talentați din Câmpina, în Parcul Regele Mihai I

Acțiuni organizate de Asociația GEYC pentru tinerii doritori

10.00-12.00 – Atelier lucru manual: doodle/origami/ceramică în Parcul Regele Mihai I

12.00-14.00 – Teatru de improvizație, în Parcul Regele Mihai I

14.00 – Flashmob, dansuri internaționale, promovare oportunități tineri, în Parcul Regele Mihai I

Vineri, 22 septembrie

18.00-20.00 – Serată culturală la Muzeul Memorial “B.P. Hasdeu” (concert de chitară clasică și lansare de carte)

18.00 – Expoziție de pictură la Casa de Cultura “Geo Bogza”

18.30 – Concert Alin Oprea și formația “Talisman” în Parcul Regele Mihai I.

În deschidere, un mini show organizat de clubul de dans Happy People Dance School în colaborare cu Clubul de motociclism Happy Street Brotherhood

Sâmbătă, 23 septembrie

16.00 – Jocuri de societate pentru tineri la Centrul Cultural pentru Tineret Zamolxes

17.00 – Prezentare de modă, designer Delia Lazar. Locație – curtea Primăriei Câmpina

18.00 – Concert susținut de corul de copii și orchestra de clopoței de la Biserica Adventistă, Casa Tineretului

19.30 – Concert tinere talente campinene – muzica live: Naomi Prie, Trupa Nihil, Trupa Apollo 22, la Casa de Cultură “Geo Bogza”

Duminică, 24 septembrie

10.00 – Cupa Câmpina Sporturilor la Natație

11.30 – Cupa Câmpina Sporturilor la Handbal

13.00 – Concurs de orientare sportivă organizat de Clubul OK Silva

18.00 – Spectacolul de teatru „Luceafarul”, după Mihai Eminescu. Spectacol susținut de trupa “Atelierul Actorului” la Casa Tineretului

19.30 – Concert “Forever Young”, solist Cornel Brătilă, Parcul Regele Mihai I (zona Milia), organizator Fundația Zamolxes

Vineri, 29 septembrie

13.00-15.00 – “Seniorii Câmpinei în sărbătoare”, eveniment organizat la Casa Tineretului în colaborare cu CAR Pensionari Câmpina

18.00 – „Visul unei nopți de vară” de W. Shakespeare, spectacol de teatru susținut de trupa “Atelierul Actorului” la Casa Tineretului

20.00-22.00 – Seară folk la Muzeul Memorial “B.P. Hasdeu”

Sâmbătă, 30 septembrie

11.00 – “Run for Health Campina”, cros pentru elevi și cros pentru adulți, pe Bulevardul Culturii și zonele adiacente, organizat în colaborare cu Clubul Sportiv Școlar “Constantin Istrati”

16.30-23.00 – Parada mașinilor de epocă pe Bulevardul Carol I, Bulevardul Culturii, dar și prin alte zone din municipiu. Locația finală – Muzeul Memorial “B.P. Hasdeu”

Prezentare de modă Casa Andra by Daspi – Muzeul Memorial “B.P. Hasdeu”

Concert Ansamblul Affresco – în program tangouri de Piazzolla și compozitori interbelici – Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu”

Duminică, 1 octombrie

19.00 – Închiderea festivalului – defilare cu torțe aprinse pe Bulevardul Carol I