Protest spontan la AJPIS Prahova

Angajații AJPIS Prahova au declanșat miercuri un protest, care a afectat parțial activitatea instituției, între orele 10 și 11.00.

Aproximativ 20 au protestat pentru ca Agenția de Plăți să funcționeze în continuare ca entitate juridică independentă față de alte instituții sau autorități din cadrul Ministerului Muncii.

Nemulțumirile angajaților:

Agenția de Plăți (ANPS) s-a înfiinţat la data de 1 ianuarie 2008 ca organ de specialitate cu personalitate juridică, cu scopul creării unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestaţiilor sociale în urma angajamentelor asumate în vederea integrării României în Uniunea Europeană (Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială) în cadrul strategiei Uniunii Europene, definită la Lisabona si la recomandarea Băncii Mondiale.

Astfel, legea prevedea realizarea unei noi construcţii instituţionale, în scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenţă socială, a modalităţilor de finanţare, a tipurilor de prestaţii, a beneficiarilor şi a nevoilor concrete ale acestora.

Tendinta mondială la ora actuala este ca fondurile naționale (plățile diverselor tipuri de beneficii sociale), să fie controlate de către o agenție națională, fără a fi comasată sau să funcționeze în cadrul altor instituții.

De-a lungul timpului Agenția și-a perfecționat modul de gestionare și plată al tuturor beneficiilor sociale, printr-o activitate dinamică continuă, inventivă și cu adaptare rapidă la evoluția tehnologiei și a digitalizării, activitate ce reprezinta peste 80% din totalul activitatilor actuale.

Toate acestea în condiții de modificări legislative continue a tuturor celor peste 100 de acte normative în baza cărora își desfășoară activitatea și cu satisfacerea nevoilor a peste 15.000.000 de beneficiari (adaptabilitate și viteză de reacție care nu se regăsesc în niciuna dintre instituțiile statului, cu atât mai mult între instituțiile din subordinea Ministerului Muncii):

-Nu avem nici 1 zi de întârziere în procesarea cererilor beneficiarilor

-Nu avem nici 1 zi de întârziere în stabilirea drepturilor privind beneficiile sociale

-Nu avem nici 1 zi de întârziere în efectuarea plăților

-Nu avem nici 1 zi de întârziere cu privire la toate solicitările ordonatorului principal de credite legat de subvenții, ajutoare de urgență, programul de interes național privind investițiile în asistență socială, buget propriu, formarea profesională a adultilor.

-Nu am avut nici 1 zi de întârziere pe perioada pandemiei la procesarea și plata indemnizațiilor Covid, inclusiv în perioada stării de urgență.

– în ultimii 5 ani ni s-a triplat activitatea de plăți, iar numărul de personal a rămas același, respectiv 1.158 de posturi în toată țara ( mai puțin decât 1 DGASPC dintr-un județ), adică o medie de 27 de posturi pe județ.

-AJPIS a ajuns la performanța de a avea un grad de prevenție a erorii și fraudei sub 0.5% și cu costuri effective (buget propriu ) sub 0,30 % din bugetul total gestionat, fapt pentru care atât Banca Mondială , cât și Curtea de Conturi a României ne-au declarat ca fiind cea mai eficientă și performantă agenție de plăți din România.

– Am implementat deja de peste 3 ani prevederile legii 9/2023, în sensul în care în peste 50% din agenții se lucrează în proporție de 90% pe mail (fără dosar cu șină și fără documente pe suport de hârtie), cu semnătură electronică, transmitere documente on-line, arhivare electronică.

– Suntem PIONIERI în administrația publică utilizând de peste 3 ani ROBOȚI (UiPath România) pentru procesarea unor cereri transmise atât de UAT-uri cât și de beneficiari prin intermediul unor platforme guvernamentale (aici.gov.ro, PCUe) sau a unor platforme dezvoltate la nivelul Agenției.

TOATE acestea NU AR FI FOST POSIBIL, NU AM FI PUTUT PĂSTRA DINAMICA ȘI RAPIDITATEA ÎN LUAREA DECIZIILOR (din pacate trebuie să spunem) dacă am fi funcționat sub o altă organizare juridică cu alte instituții “surori” din cadrul Ministerului Muncii, fapt care poate fi verificat prin indicatorii de performanță mai sus mentionați, aplicați tuturor celorlalte deconcentrate ale ministerului.

Mai mult, Agenția are în implementare 2 jaloane PNRR 170 (digitalizarea serviciilor de asistență socială) și 171 (componente digitale pentru angajații ANPIS) în valoare de 43 milioane de euro și 9 agenții teritoriale implicate individual în proiecte din PNRR de eficiență energetică, în valoare totală de peste 6 milioane de euro.

În plus, Agenția mai are în derulare proiecte europene, unul dintre ele este de exemplu proiectul prin care s-a creat la nivelul ANPIS un call center național, pentru sustenabilitatea căruia avem nevoie de suplimentarea cu 70 de posturi contractuale, acest proiect fiind unul foarte util și eficient în relaționarea cu cei peste 15.000.000 de beneficiari cărora noi ne adresăm.

Desființarea Agenției va conduce la:

-nerespectarea unor angajamente asumate în vederea integrării României în Uniunea Europeană

-pierderea banilor din PNRR prin anularea proiectelor în urma dispariției titularului contractului

-imposibilitatea susținerii sistemului unitar de plată şi gestiune eficientă a tuturor prestaţiilor sociale (Agentia stabilește/plătește/monitorizează/urmărește/recuperează eventuale prejudicii pentru 91 de tipuri de beneficii sociale) – anexa 1

– un regres în performanțele obținute până acum de Agenție în domeniul implementării digitalizării și a noilor tehnologii în administrația publică

– un regres în performanțele obținute până acum de Agenție în activitatea de baza

-un risc crescut de eroare și fraudă asupra bugetului gestionat (peste 6,2 miliarde de euro.. peste 31 miliarde de lei)

-nemulțumiri în rândul a peste 15.000.000 de beneficiari, cărora li se soluționează cererile aproape în timp real

– neimplementarea în termen a VMI (obligație asumată de România în PNRR), pregătiri care și așa sunt în impas după cum am mai subliniat.

Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.

Soluții și propuneri în vederea suplimentării numărului de posturi și echilibrarea activității Agenției :

-Preluarea de la ANOFM a plăților indemnizațiilor de șomaj, concomitent cu preluarea unor posturi cu tot cu personal. Plățile se pot efectua de către agențiile teritoriale în aceeași modalitate/procedură după care se efectuează în prezent plățile către persoanele cu handicap (preluate de la DGASPC-uri în ianuarie 2019).

Numărul de personal de transferat per judet odata cu preluarea plăților, ar fi de 4 persoane: 2 persoane pentru activitatea de gestionare debite și 2 persoane pentru plăți drepturi (economic)

– Preluarea de la CNPP, a plăților indemnizațiilor plătite conf. DL 118/1990, având în vedere faptul că în cadrul agențiilor teritoriale funcționează comisiile județene de stabilire a drepturilor beneficiarilor. Plățile se pot efectua de către agențiile teritoriale fara nici o problema.

Numărul de personal de transferat per judet odata cu preluarea plăților, ar fi de 3 persoane: 1 persoană pentru activitatea de stabilire drepturi și 2 persoane pentru plăți drepturi (economic)

– redistribuirea unor posturi (cu tot cu personal) din cadrul unor structuri ale ITM care nu au atribuții de control (ex. Serviciul contracte colective de muncă și monitorizare relații de muncă și/sau din cadrul compartimentului de eliberări adeverințe Revisal) pentru activitatea din cadrul fiecărui AJPIS de verificare stabiliri drepturi și identificare suspiciuni de neîndeplinire a condițiilor legale de acordare a unor drepturi (interogare diverse baze de date și aplicații – Patrimven, Revisal, ANAF – în vederea identificării precoce a unor eventuale prejudicii – debite). Numărul de personal de transferat per judet 5 persoane.

– Asigurarea unui număr minim de personal necesar funcționării cu eficiență a agențiilor teritoriale, raportat la volumul de activitate și numărul de beneficiari, fiind știut și evident faptul că în prezent schema de personal este mult subdimensionată.

– În anexa 2 prezentăm rezultatul analizei pe fiecare județ în parte ca necesar de personal, analiza ce cuprinde și soluțiile menstionate mai sus, cu precizarea că acest necesar suferă modificări în cazul în care nu se consideră oportună preluarea plăților de la ANOFM și CNPP.

VA RUGĂM NU PEDEPSIȚI funcționarii responsabili și dedicați, care au făcut posibil ca Agenția să stabilească drepturi și să efectueze plăți FĂRĂ NICI 1 ZI DE ÎNTÂRZIERE INDIFERENT DE SITUAȚIE, CARE AU STAT LA SERVICIU ÎN DETRIMENTUL FAMILIEI, dovadă sunt numărul extrem de mare de ore suplimentare acumulate (peste 70.000 ore acumulate doar în 2023 la un număr de 1.158 posturi și a concediilor de odihnă aferente anilor 2022 si 2023 neconsumate ȘI AFERENTE ANULUI 2021 PIERDUTE CONFORM LEGII.

Precizăm faptul că analiza din anexa 2 este facută cu responsabilitate și nu am considerat OPORTUN să încercăm să “umflăm” forțat schema în așa fel încât în toate județele să se treacă de pragul de 50 de posturi.

CONSIDERĂM că dacă există ÎNȚELEGERE asupra situației expuse și VOINȚĂ atât din partea factorilor de decizie administrativă cât și politică, Agențiile ar putea funcționa în continuare în fiecare județ, chiar și cu un număr mai mic de 50 de posturi, în baza unui memorandum adoptat în condițiile legii.