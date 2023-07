Profesorii care folosesc cardurile de vacanță acuză că sunt taxați suplimentar. Cum explică un proprietar de pensiune situația

Zeci de profesori reclamă, pe un grup dedicat lor, faptul că folosirea cardului de vacanță atrage după sine achitarea unei taxe suplimentare pe care o percep unii hotelieri. „A întâmpinat cineva următoarea situație? Prețul de cazare pe noapte la plata cash e unul, dar cu 60 de lei majorat pe noapte la plata cu cardul de vacanță”,a sesizat Maria Popescu, postarea atrăgând zeci de comentarii, inclusiv recomandarea de a fi sesizat OPC-ul pentru o astfel de practică.

Voucherele de vacanta pentru profesori sunt emise pe suport electronic și au valoarea de 1.450 de lei pentru un salariat/an.

Pe cel mai mare grup dedicat profesorilor, „curg” criticile la adresa unei astfel de practici.

George Cătălin: „Să vă dea oferta pe mail și faceți sesizare la ANPC. Nu au voie sa facă asa ceva!”

Delia Stela: „Am întâlnit și e ilegal. Am amenințat cu protecția consumatorului și s-a revenit la prețul inițial”

Ecaterina Borut: „Am platit o excursie cu cardul si mi-au luat 50 lei comision”

Cristina Lăcătușu: „Eu am pățit unde voiam să mâncăm, nu se aplicau aceleași prețuri, unul era afișat cu oferte, iar daca spuneai că dorești să plătești cu cadrul de vacanta, îți dădeau alt meniu”

Martinică Lucian: „Da, așa fac, cu puține excepții. Am verificat și eu: am sunat mai multe hoteluri și pensiuni de două ori. Prima dată pentru tarife fără să pomenesc de card, a doua oară pentru card. Cei mai mulți aveau tarif mai mare la plata cu cardul. Nefăcând toti discriminarea, mi-e clar că e vorba de hoția obișnuită la bișnițarii de la noi. Merg pe ideea că fiind bani „moca”, nu ne uităm cât costă și cum îi dăm. În general am observat că dacă e un loc mai căutat, profită și te fură. Dacă e un loc unde nu se înghesuie lumea, nu mai fac talente. Așa că și eu am ales orice, numai să nu dau bani celor care au prea mulți deja”

Nikol Nik: „Și anul trecut am fost în Deltă. Am plătit cu vouchere și mi-a perceput 30 de lei, chipurile, comision. Se practică mai ales la pensiuni! Iată mesajul primit de la o pensiune din Constanța.

Nicu Lupu: „E ilegal. Prețul trebuie să fie același atât la plata pe loc , cât și la plata cu vouchere de vacanță. Faceți plângere. Am mai întâlnit cazuri însă , în care prețul agenției, de pe internet e mai mare decât prețul cazării de la fața locului. Agențiile iau un comision”

Aceasta ar fi, de fapt, și explicația pe care ne-au oferit-o reprezentanții câtorva pensiuni, unde se poate achita cu card de vacanță. Cei mai mulți au susținut că ei nu au recurs niciodată la o astfel de practică. Mai ales că banii de pe cardurile de vacanță le sunt virați imediat.

La o pensiune din Gura Humorului, proprietara ne-a declarat că ea recomandă tuturor turiștilor să ceară oferte și să facă rezervare direct la ea. „Mulți recurg la serviciile agențiilor. Este normal că ele percep comision. Agenția ne sună, ne întreabă care este prețul pachetului, iar apoi își pune adaos. Nu avem noi nicio vină. Oamenii care au astfel de carduri e bine să facă rezervări direct, nu prin intermediari. Noi nu întrebăm agențiile ce comisioane iau”, ne-a spus proprietarea pensiunii.