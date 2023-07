Jucării și povești pentru cei mici, amintiri pentru cei mari, toate reunite zilele acestea la Palatul Culturii din Ploiești – VIDEO

Se întâmplă și lucruri frumoase în Ploiești… Cel puțin de o vreme încoace ploieștenii încep să se miște și să organizeze fel de fel de activități pentru cei din oraș. Iar atunci când autoritățile își dau concursul, rezultatul este cu atât mai spectaculor și mai frumos pentru public.

Este și cazul Muzeului Jucăriilor care, timp de trei zile, 25-27 iulie 2023, în Sala Coloanelor de la Palatul Culturii, spune poveștile jucăriilor nou aduse în colecție și le reia pe cele ale pieselor cu vechime. Cu sprijinul Centrului Județean de Cultură Prahova, prin managerul Claudiu Dosaru, colecția de jucării și obiecte vechi bucură ochii, mintea și sufletul oricui alege să o viziteze. Și merită cu siguranță!

Organizatorul, un ploieștean inimos, a investit timp de șapte ani suflet, pasiune și bani în această colecție deosebită. „Este un proiect care nu se termină niciodată, pentru că mereu voi aduce noi și noi jucării”, spune el mândru de exponatele lui. Și, între noi fie vorba, are și de ce să fie mândru pentru că în colecție se găsesc exponate rare pe care el se arată mai mult decât încântat să le prezinte și să le spună povestea. Și vorbește cu atâta patos, încât îți este imposibil să nu te transpui în lumea în care, parcă forțat, te trage să ți-o arate. Și rămâi acolo…

Este ciudat. Nu ai vrut să intri la început, ți s-a părut un joc de copii la un nivel la care nu vrei să te cobori, dar, încet-încet, fără să-ți dai seama, te surprinzi prins în mrejele lui. Și, odată intrat, nu-ți mai vine să ieși, și vrei să vezi tot mai mult, vrei să afli mai multe povești, vrei chiar să atingi jucăriile care au bucurat copiii din alte timpuri. Dar nu, nu ai voie! Multe dintre exponate sunt vechi, într-o stare precară, așa că nu este recomandat să treacă prin prea multe mâini, din acest motiv NU ai voie să atingi exponatele! Dar jur că îți vine!

Îl poți ruga însă pe proprietar să îți arate cum funcționează. Îți garantez că va fi mai mult decât fericit. Și, aidoma unui copil, îl vezi cum se luminează la față când ține în mâini jucăria de care îți povestește…

Cum se realizează o astfel de colecție?

Cu multă pasiune, cu mult timp alocat și… cu o mare doză de nebunie, în opinia mea. Primul lucru, pe care ploieșteanul colecționar l-a făcut la prezentarea colecției, a fost să ia în mână cu carusel vechi, peste care timpul și-a pus serios amprenta: „Uite, ăsta este foarte vechi! Este vechi datorită mecanismului. Mai târziu au apărut cu cheiță, apoi cu baterii… Ăsta este primul apărut!”. Și mișcă o manetă de la baza caruselului, iar acesta începe brusc să se învârtă. Deși mult mai vechi decât acela, m-a dus imediat cu gândul la filmul „Love me if you dare/Jeux d’enfants”. Și așa am intrat în magia poveștilor pe care jucăriile ți le spun…

Este imposibil, odată ce ai trecut pragul Sălii Coloanelor de la Palatul Culturii, să nu găsești o jucărie care să-ți evoce o amintire, care să-ți spună o poveste sau care să te intrige. Pentru că da, sunt și jucării care intrigă! Dar fiecare le percepe în felul lui… Probabil și acesta este motivul pentru care, de la Muzeul Jucăriilor fiecare pleacă cu propria impresie. Ceea ce unuia în sugerează candoare, altuia, mai pasionat de ramura întunecată a cinematografiei, îi sugerează o poveste „în miez de noapte”.

Ca să explic mai bine, un cărucior cu dantelă, cu un bebeluș extraordinar de bine realizat, multora le-a stârnit emoție și drăgălășenie. „Este un cărucior realizat din materiale naturale: lemn, fier, dantelă…”. „Arată ca un cărucior din filmele acelea în care doamnele cu pălărie plimbau cărucioare, cu umbreluțe de dantelă…”, a fost părerea câtorva vizitatori. Eu, recunosc, m-am dus cu gândul mai mult la „Annabelle”, pentru cunoscătorii genului. Și mă opresc aici 😉

Oricum ar fi, respectivul cărucior, cu respectiva păpușă, te lasă pur și simplu fără cuvinte în momentul în care realizezi că a fost fabricat cu mult înainte ca mijloacele moderne de fabricație a jucăriilor să fie inventate. Și te uiți și te întrebi cum au reușit oare să realizeze acele detalii de finețe fără tehnologia modernă de acum.

Expoziția de jucării emană energie

Nu știu de ce, am fost încă de la prima ediție să văd expoziția, dar de data aceasta, probabil și din cauza locului unde este amplasată, Sala Coloanelor de la Palatul Culturii, expoziția emană o altă energie. Are o vibrație care te cuprinde de cum o vezi, deși, ca părere personală, este puțin mai aglomerată decât data trecută, când era expusă în foaierul Teatrului Toma Caragiu.

„Da, este mai aglomerată, pentru că am adus mai multe jucării de atunci. Uite, data trecută nu aveam trenulețe, acum avem!”, spune colecționarul, puțin deranjat de remarca mea. Și da, are trenulețe Marklin, „care sunt cele mai cunoscute, este cel mai vechi brand de trenulețe din lume… de pe la 1850-1870”, spune colecționarul foarte mândru și mai adaugă „…sunt un fel de Lamborghini al trenulețelor!”

Pentru efect și pentru a înțelege mai bine cum se fabricau pe vremuri jucăriile, îmi pune în mână o locomotivă Marklin. Păi, în ziua de astăzi, așa ceva ar fi interzis copiilor pentru că poate provoca răni profunde folosită necorespunzător. Cred că totul era de fier în acea jucărie.

Da, recunosc, i-am spus că este mai înghesuit, dar nu i-am spus că are o energie aparte, o energie pe care parcă nu o avea data trecută. Și energia pe care o emană te face să vrei să afli mai multe despre jucăriile de acolo.

Cele mai vechi exponate sunt două păpuși Biedermeier, datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cronologic, colecția pleacă de la ele, dar avem și jucării mai recente, legate strâns de istoria noastră, a românilor: Donald de cauciuc, puști de lemn și metal și pistoale cu apă, dar și mai recente, ca primele Lego apărute.

Pe mine cel mai puternic m-a impresionat astăzi… o bandă de magnetofon! Mirosul ei mi-a trezit o grămadă de amintiri de pe vremea când ascultam Toto Cutugno și Ricchi e Poveri și aveam o canapea extensibilă la podea. Și derulam înapoi pentru a asculta de mai multe ori melodiile preferate. Da, exact așa mirosea atunci când stăteam în genunchi lângă magnetofonul din sufragerie. Exact cum mirosea acea bandă astăzi, la Muzeul Jucăriilor.

Marcel Proust în „À la recherche du temps perdu”, făcea asocieri între gust și amintiri, eu astăzi am făcut asocieri între miros și amintiri. Da, pentru cei mici, colecția reprezintă trecutul, reprezintă povești noi pe care să le asculte. Pentru adulți, colecția de la Muzeul Jucăriilor reprezintă deschiderea sertarului minții responsabil cu amintirile. Și câte amintiri poate trezi colecția de la Palatul Culturii!

Nu știu… ce să vă mai spun ca să mergeți să vedeți colecția. Sunt multe exponate care merită atenție, nici nu mi se pare corect să amintesc de unele și de altele nu.

Vă îndemn să mergeți între 25 și 27 iulie, între orele 10:00 și 17:00, la Sala Coloanelor de la Palatul Culturii din Ploiești, mai ales că este posibil să fie ultima șansă de vizitare a expoziției la Ploiești, din spusele organizatorilor, din septembrie aceasta va lua drumul Capitalei.

Ascultați poveștile jucăriilor, simțiți mirosul și atmosfera din jurul lor și transpuneți-vă în trecut, în timpuri în care viața era mult mai simplă decât este astăzi. Este un exercițiu, este o provocare, pe care nu trebuie să o ratați, mai ales că intrarea este liberă, iar ghidajul simpaticului colecționar (dacă îl prindeți pe acolo) este cu adevărat… priceless! 😉