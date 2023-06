Ceva altfel: Expoziția Lockout Stereotypes. Counter-cliché ajunge la Ploiești

O expoziție mai altfel, Lockout Stereotypes, își propune să aducă în prim plan problemele și prejudecățile cu care se confruntă femeilor rome, precum și alte grupuri minoritare.

„Miercuri, 5 iulie, la ora 17:00, va avea loc vernisajul Lockout Stereotypes. Counter-cliché în cadrul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“, în prezența artistelor și a invitaților speciali.

Expoziția cuprinde lucrări de artă din medii artistice diverse, de la instalație video, fotografie, până la obiect de design sculptural, textil și este demarată de asociația Art Media Events Studio.

În cadrul evenimentului de deschidere, publicul ploieștean va avea ocazia să cunoască artistele și să participe la un dialog pe care lucrările de artă îl traversează: integrarea socială a fetelor și femeilor de etnie romă și eliminarea discriminării duble: discriminarea pe criterii etnice și de gen.

Expoziția Lockout Stereotypes. Counter-cliché reunește 6 artiste din România și Norvegia ale căror practici și discurs vizual urmăresc să combată mentalitățile stereotipale și segregarea socială rezultată din prejudecățile împotriva femeilor rome, precum și a altor grupuri minoritare. Lockout Stereotypes. Counter-cliché explorează problemele de echitate legate de rasă, etnie și gen, precum și multiculturalism, incluziune și educație urbană.

Prin promovarea și expunerea discuțiilor, expoziția urmărește lărgirea dialogului între publicul larg și comunitățile rome, cu scopul de a educa și a forma un spațiu de manifestare culturală sigur și incluziv.

Curatoriată de Andreea Căpitănescu, expoziția prezintă creațiile artistelor Denise Lobonț, Margaret Abeshu (Norvegia), Mihaela Drăgan & Zita Moldovan, Silvia Trăistaru și Mihaela Cîmpeanu.

Evocând particularitățile unei culturi minoritare neglijate, suprimate de nevoia constantă de a reafirma adversitatea truismelor maligne, expoziția subliniază convingerea că toți suntem la fel.

Expoziția este temporară și se poate vizita în intervalul 5.07. – 28.07. 2023, gratuit, la Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, însă vă așteptăm la evenimentul deschiderii (5 iulie, ora 17 :00), alături de artiste și invitații speciali, pentru o experiență completă. Pagina de facebook eveniment, click aici. ”, au transmis printr-un comunicat organizatorii evenimentului.

Ce este Lockout Stereotypes

Lockout Stereotypes este un proiect de cooperare România – Norvegia, coordonat de Asociația Art Media Events Studio (Ploiești), cu participarea Asociației 4Culture (București) și a Fundației Fiksdal Dans Stiftelse (Oslo) ce se va derula în perioada septembrie 2022 – aprilie 2024 în orașele Ploiești și București.

Producător: Asociația AMES – Art Media Events Studio

Parteneri: Asociația 4Culture, Fiksdal Dans Stiftelse, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“

Parteneri educaționali: Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei, Școala Gimnazială nr. 19, Ploiești.

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

Parteneri media locali: Radio Prahova, Observatorul Prahovean

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național) este de 977.013 lei (197,699.87 euro). Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii pe www.ro-cultura.ro.