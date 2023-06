O minoră în vârstă de 16 ani este dată dispărută după ce a plecat de la domiciliul din Măneciu și nu a mai revenit. O femeie, în calitate de asistent maternal, a sesizat Poliție.

- Publicitate -

Polițiștii Secției nr.11 de poliție rurală Drajna au fost sesizați, joi, 15 iunie, în jurul orei 19:00, de către o femeie.

În calitate de asistent maternal, femeia a semnalat faptul că minora CIURARU REBECA ALINA MARIA, în vârstă de 16 ani, ar fi plecat în mod voluntar de la domiciliul din comuna Măneciu și nu a mai revenit până în prezent.

O minoră în vârstă de 16 ani, dată dispărută în Prahova. Anunțul Poliție

Minora are greutate de aproximativ 55 de kg, înălțime aproximativ 1,50 metri, constituție atletică, păr negru, lung, ochi căprui, ten de culoare închisă, iar ca semn particular are o cicatrice la încheietura mâinii stângi.

- Publicitate -

„La momentul plecării aceasta purta pantaloni scurți negri, tricou scurt alb, pantofi sport negri”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minora în cauză, potrivit IPJ, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.