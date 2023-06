Campioana lumii la popice, prahoveanca Luminița Dogaru, performanță, alături de lotul feminin, la Mondialele din Croația

Campioana lumii la popice, prahoveanca Luminița Dogaru, s-a întors acasă, din Croația, de la Campionatul Mondial de Popice. Sportiva a participat, alături de alte opt concurente, dintre care patru din Ploiești, la acest concurs, care a adus județului medalia de bronz.

Dezamăgită că popicele nu mai este un sport „ băgat în seamă prea mult”, sportiva care a câștigat Aurul și titlul mondial la Elva, în Estonia, arată, în continuare lumii că vârsta este doar un număr, atunci când pasiunea, ambiția, munca și perseverența te caracterizează.

De fel din Boldești Scăieni, Luminița Dogaru, antrenor și jucător, a câștigat, de-a lungul anilor, tot ce se putea câștiga: titluri naționale, europene și mondiale. Într-un sport atipic și care nu prea mai prezintă interes, din păcate, continui să lupt pentru performanță”, ne-a mărturisit sportiva.

Zilele trecute a avut loc finala Campionatelor Mondiale de Popice, atât la feminin, cât și la masculin, care s-a desfășurat în Croația.

„Pentru noi este mare victorie, am câștigat medalia de bronz, nu am pierdut celelalte medalii, aur și argint. Acest Campionat Mondial a fost miracolul celor 10 ani, fiindcă nu am mai reușit să luăm medalie la echipe fix de 10 ani, ultima fiind în anul 2013, argint. Vreau sa le mulțumesc fetelor pentru dăruirea lor, pentru sacrificiile făcute și felul în care au luptat. Au fost fantastice”, ne-a spus marea sportivă.