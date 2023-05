Circulație rutieră închisă duminică pe strada Mihai Bravu și alte artere din Ploiești. Cum vor circula autobuzele TCE

Vizita de duminică a patriarhului Daniel la Ploiești închide traficul pe mai multe artere intens circulate din Ploiești.

Decizia restricționării traficului rutier vine la pachet și cu modificarea rutelor pe care vor circula autobuzele TCE.

Astfel, având in vedere Hot.nr.15/16.05.2023 a Comisiei Mun. pentru Transport si Siguranta Circulatiei, in perioada 27.05.2023 ora 12.00 – 28.05.2023 ora 24.00 se inchide circulatia rutiera pe strazile Artei, Armoniei si Mihai Bravu pentru buna desfasurare a resfintirii Bisericii Maica Precista. Ca urmare, transportul local se va reorganiza astfel :

Traseul 7, 22, 22b: Sensul spre Hale CORECO:

-pe sensul spre Centru: traseu normal pana la intersectia strazilor Avram Iancu cu Mihai Bravu, apoi dreapta pe str.Mihai Bravu, stanga pe str. Alexandru Vlahuta si apoi pe strazile Stadionului, Postei, Nicolae Balcescu si in continuare ruta normala. Nu se va efectua statia Biserica Armoniei si in locul ei se va opri in statia Postei, comuna cu traseul 5

Pe celalalt sens de circulatie, rutele nu se modifica.

Traseul 104: Armoniei – UZTEL

– pe sensul UZTEL – Centru: traseu normal pana in statia Maternitate, dupa care se vor parcurge strazile: Alexandru Vlahuta, Stadionului, Postei, Nicolae Balcescu, Dr.Bagdazar. Nu se va efectua statia Biserica Armoniei si in locul ei se va opri in statia Postei, comuna cu traseul 5. Capatul de linie al traseului 104 se muta in str. Dr.Bagdazar, in zona statiei Muzeul Petrolului.

– pe sensul Centru– UZTEL se parcurg strazile: Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Avram Iancu, Mihai Bravu si in continuare traseu normal.

Traseele 28, 36, 44b: Centru –UZTEL

– pe sensul Centru – UZTEL: rutele nu se modifica.

– pe sensul UZTEL – Centru: traseu normal pana in statia Maternitate, dupa care se vor parcurge strazile: Alexandru Vlahuta, Stadionului, Postei, Nicolae Balcescu si in continuare rutele normala. Nu se va efectua statia Biserica Armoniei si in locul ei se va opri in statia Postei, comuna cu traseul 5

Fata de cele prezentate, intervalul orar de deviere a circulatiei mai poate suferi modificari in functie de indicatiile agentilor de politie rutiera a municipiului Ploiesti care vor fi prezente in zona.