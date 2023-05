Localnicii din Comarnic terorizați de un urs, filmat chiar de elevii școlii. „Mă gândesc la elevii mei, la copilul meu…” – VIDEO

În ultimele zile tot mai multe mesaje RO-Alert semnalează prezența urșilor în mai multe localități din Prahova. Localnicii din Comarnic se plâng de faptul că sunt terorizați de urșii care și-ar fi făcut bârlog chiar lângă școala din localitate.

Urșii își fac de cap în Comarnic și se pare că autoritățile sunt depășite de situație.

O mămică disperată ne-a trimis mesaje pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește pericolul care îi pândește mai ales pe cei mici, întrucât se pare că urșii și-au făcut bârlog chiar lângă Școala nr. 2 din Comarnic.

Elevii au filmat ursul chiar din sala de clasă.

Redăm mai jos mesajul integral primit pe adresa redacției:

„Acest urs a fost filmat, din clase, de catre elevii Scolii nr.2 Comarnic. A iesit in plina zi in curtea unui localnic, acesta fiind vecin cu scoala.

Dimineata, tot in cursul zilei de ieri, un urs mare si negru a intrat in curtea unui alt vecin cu scoala si i-a omorat oile. S-a apelat 112, au venit, au constatat faptele, dar nu au cautat ursul. Nici macar nu au anuntat scoala ca ursul a ucis la 10 m de ei si sa aiba grija de elevi.

Filmul este facut la ora 17.50, asta dupa ce s-a apelat 112 la ora 16.25 pentru semnalarea prezentei ursului in curtea localnicului. Sigur ca ursul a fost tranchilizat, dar a scapat.

In seara asta a aparut din nou ursul mare si negru tot la omul cu oile, apoi a fugit spre scoala. S-a constatat ca ursii au barlog in spatele scolii. A stat acolo 3 zile. Puteau oricand sa iasa la elevii aflati in pauza.

112 nu a trimis in seara asta decat 2 jandarmi, a fost nevoie sa sunam noi la Politie, vanator si reprezentantul primariei. A ramas sa vina maine sa-i caute.

Mi se pare strigator la cer ca au adus atatia ursi in oras. Au ajuns sa ne manance copiii aflati la scoala.

Update: ursul negru s-a intors sa dezgroape oile. S-a sunat la 5.40 la 112. La 7.20 s-a primitRo alert, desi zona e una circulata, e si biserica langa scoala si azi pleaca lumea la biserica. Sigur ca au pierdut si ursul negru tranchilizat.

Au lasat ursul sa plece si azi, motivand ca nu au voie sa-l atinga. Mint ca nu era ursul negru, ci unul maro si mic, desi a trecut prin fata noastra. Noi am sunat, noi l-am vazut!

Suntem terorizati de atatia ursi. Ma gandesc la elevii mei. La copilul meu. Am stat atatea zile cu ei fara sa stim. Acum cand stim, nu se iau masuri.

Jandarmii au batut din palme ca sa-l alunge, dar se va intoarce. Au barlogul in spatele scolii. Sunt cel putin 2 ursi. Ii alunga de 5 zile, dar se intorc in fiecare noapte”, este mesajul mămicii din Comarnic.