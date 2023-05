Imaginea zilei la Ploiești. Cum arată albia pârâului Dâmbu

Fotograful Bogdan Vasilescu a susprins zilele trecute curățenia de pe cursul pârâului Dâmbu. Imaginea reprezintă o raritate pentru albia acestui pârâu transformată frecvent în groapă ilegală de gunoi.

Fotograful Bogdan Vasilescu a postat pe Facebook imaginea zilei la Ploiești, cu pârâul Dâmbu neașteptat de curat.

Mesajul postat odată cu fotografia a fost următorul:

”Pe zi ce trece parca devine mai curat… de data asta n-a trebuit sa retusez decat 2 cutii de Pepsi, o sacosa de la Cora, o sticla de vodca, si niste ambalaje de provenienta necunoscuta..ah, mai era o anvelopa, dar pe-aia n-o iau in calcul …am evitat-o cu totul in cadru. Liber la croaziere!”

Bogdan Vasilescu are 36 de ani, s-a născut în Urlați și este fotograf cu peste 10 ani de experiență.

Se poate mândri cu nenumărate proiecte fotografice în care a promovat orașul Ploiești de la înălțime. Amintim: “Ploiestiul la fel, dar altfel…”, “O iarna ca-n Ploiești” și “Dacă Ploieștiul s-ar putea picta”.

Detalii aici: Bogdan Vasilescu, fotograful care promovează Ploieștiul de la înălțime: “Prețuiți orașul în care locuiți și țara-n care v-ați născut! Asta ne definește, asta este ceea ce avem.”