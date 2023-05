Noaptea Muzeelor la Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”. Accesul este liber

Și anul acesta Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” participă la evenimentul mondial „Noaptea Muzeelor”, în data de 13 mai 2023.

Astfel, sâmbătă, începând cu ora 17.00 şi până la ora 24.00, Muzeul de Artă își re-invită publicul pentru a celebra această sărbătoare europeană. Intrarea este liberă.

PROGRAMUL SERII:

Expoziții ce vă stau la dispoziție:

„Ieriul lui mâine” – parter. Expoziție cu lucrări ale artistei Gabriela Culic.

Expoziția cu lucrări din patrimoniul muzeului – etaj.

De la ora 19,00:

Muzica Nopții – Spectacol de muzică oferit de elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești

Programul spectacolului:

1.Micuță Alexandra, cls. a VII-a, oboi – A. Winkler- Ca la Oaș

2.Nistor Georgiana, cls. a VII-a, oboi – W. A. Mozart- Arie

3.Maxim Teodor, cls. a IV-a, pian – W. A. Mozart- Sonata nr. 11 în La Major, K 331, partea I

4.Comărniceanu Anastasia, cls. a XI-a, pian – J. Haydn- Sonata nr. 33 în do minor, partea I

5.Nicolaescu Maria, cls. a XI-a, flaut – N. Paganini- Capriciul nr. 9

6.CVINTET – Colaj Disney

Mihai Diana, cls. a X-a, flaut

Necșulescu Andreea, cls. a X-a, oboi

Lixandru Alexandra, cls. a X-a, clarinet

Vălinescu Maria, cls. a X-a, corn

Banu Alexandra, cls. a X-a, fagot

7.Puiu Beatrice, canto – S. Drăgoi- Crizanteme

8.TRIO – L. Kosciolek- Let`s swing

Lișiță Antonio, cls. a IX-a, clarinet

Frone Antonia, cls. a IX-a, clarinet

Radu Sara, cls. a IX-a, pian

9.TRIO – Aram Haciaturian- Vals Masquerade

Iorgu Cornel, cls. a XI-a, vioară

Dumitru Eva, cls. a XI-a, vioară

Comărniceanu Anastasia, cls. a XI-a, pian

10.TRIO – O. Lena- Vals, G. Rossini- Duetul pisicilor

Turcu Sabina, cls a IX-a, vioară

Timiș Ștefania, cls. a IX-a, oboi

Nicolescu Horia, cls a XI-a, pian

11.TRIO – L. Delibes- Duetul florilor

Puiu Beatrice, cls a XI-a, canto

Manea Iulia, cls. a XII-a, canto

Georgescu Anthuza, cls. a XII-a, pian

12.CVARTET – L. Fabrice- Sous les cocotiers, P. Montreuille- Les petits fanfarons

Ganga Evangeline, cls. a XI-a, flaut

Timiș Codruța, cls. a XI-a, oboi

Stancu Natalia, cls. a XI-a clarinet

Della Vedova Francesca, cls. a X-a, fagot

13.Mititelu Paul, canto – G. Verdi- Questa o quella din opera Rigoletto

Profesori îndrumători: Oana Bîrlog, Amalia Ticu, Cristian Duca, Roxana Popescu, Tereza Sandu, Robert Marcaș, Sebastian Baciu.

Istoricul manifestării „Noaptea muzeelor”

Muzeele au în fiecare primăvară, o întâlnire privilegiată cu publicul!

Lansată în 1999, în Franţa, ca „Primăvara muzeelor“, la iniţiativa Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa, această întâlnire propunea tuturor muzeelor participante deschiderea porţilor, gratuit, pentru toţi vizitatorii, în acea zi, la aceeaşi oră!

Muzeul de Artă Ploieşti a fost, alături de Muzeul Satului din Bucureşti, prezent încă de la prima ediţie a evenimentului.

În 2005, ora de deschiderea a muzeelor a fost deplasată spre seară, cu intenţia de a atrage, în număr cât mai mare, publicul tânăr. Proiectul a devenit astfel „Noaptea muzeelor“, câştigând de la an la an prestigiu şi susţinere. În urmă cu treisprezece ani manifestarea a intrat sub înaltul patronaj al Consiliului Europei, iar de zece ani se află sub egida UNESCO. Rețeaua Națională a Muzeelor este în al șaptelea an de patronaj al manifestării.

Prezenţa dumneavoastră ne va onora!

Pentru detalii, vă stă la dispoziţie Departamentul de Servicii educative, Relaţii Publice şi Documentare din cadrul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“.

Tel.: 0244 52 22 64, fax: 0244 511375, e-mail: office@artmuseum.ro, au transmis reprezentanții Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“.