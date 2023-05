Ce spun vecinii din satul transilvănean Viscri despre încoronarea Regelui Charles al III-lea

În satul transilvănean Viscri, acolo unde Regele încoronat al Marii Britanii și-a cumpărat o casă și unde venea în fiecare lună mai, evenimentul istoric de azi a fost urmărit îndeaproape la televizor. Cu o coroană de peste două kilograme de aur pe cap și cu alte responsabilități pe umeri, oamenii din Viscri nu cred să-l mai vadă pe vecinul lor pe ulițele satului prea curând.

„În afară de anii de pandemie, a venit în fiecare an. Iese din curte, poți să te duci să dai mâna cu el, e modest. Odată era un grup de englezi, toți în jurul lui, nu se așteptau să-l vadă, erau atât de fericiți… Acum, din păcate, n-o să mai vină, că are alte responsabilități și are altă securitate, alt protocol. Când era prinț venea cu trei oameni, erau doar două jeep-uri de SPP”, a povestit, pentru libertatea.ro, vecina de la Viscri a Regelui, Claudia Balica, femeia care stă peste drum de casa de la nr. 163, proprietatea Prințului Charles.

„Dacă nu era el, Regele Charles al Marii Britanii, nu erau turiști, nu avea lumea de muncă”, a mai spus femeia despre cel care azi este încoronat Rege.

O altă localnică, Floarea, înțelege și ea dimensiunea momentului istoric de astăzi. „Acuma după ce îl și încoronează, câtă treabă are omulețul ăla, numai grija la Viscri n-o mai are!”

Casa de la Viscri a lui Charles al III-a e autentică și simplă.

Are o curte generoasă cu iarbă verde, o fântână în mijloc și panouri care povestesc legăturile familiei regale britanice cu România, dar și contribuția prințului la ridicarea locului. În șură sunt amenajate două expoziții, una cu ii – „Semne cusute” și „The Transylvania Florilegium”, care cuprinde și volumele în ediție limitată despre flora sălbatică din Transilvania, cu desene în acuarelă realizate de artiști botaniști din toată lumea, mai notează cei de la libertatea.ro.