Lista cabinetelor stomatologice din Prahova care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate

Foarte mulți români nu merg la dentist de frică, însă, cel mai des, din lipsă de bani. Tratamentele sunt foarte scumpe, iar asigurarea de sănătate nu acoperă și acest segment. În județ, cele mai multe cabinete stomatologice sunt private, iar costurile sunt amețitoare, cel puțin pentru acea categorie de oameni care trăiesc din salariul minim pe economie.

Casa de Asigurări de Sănătate decontează sume foarte mici, 4.000 de lei lunar pe cabinet în acest moment, însă există promisiunea că din luna iulie a acestui an, când va intra în vigoare noul contract cadru, ar putea deconta 6.000 de lei pe cabinet.

Medicii stomatologi își doresc ca sumele decontate de Casa de Sănătate să fie majorate. Totodată, aceiași medici susțin nevoia implementării programelor de sănătate oral și asta pentru că, potrivit Eurostat, ocupăm penultimul loc în Uniunea Europeană după numărul mediu anual de consultații stomatologice (0.3 per capita vs. 0.9 media Uniunii Europene).

În Prahova, potrivit datelor CAS, sunt 70 de cabinete dentare care lucrează cu Casa. Cele mai multe, 32, sunt în Ploiești. Alte cabinete care au încheiate contracte mai sunt în Câmpina, unul singur, Telega, Starchiojd, Valea Călugărească, Bucov, Podenii Noi, Șirna, Drajna, Apostolache, Scorțeni, Tomșani, Mizil, Gorgota, aluni, Fântânele, Plopu, Vărbilău. Filipeștii de Pădure, Berceni, Ciorani, Băicoi, Păulești, Cerașu, Posești și Târgșorul Vechi.

Copiii cu vârsta de până la 18 ani și beneficiarii legilor speciale au gratuitate, în timp ce celelalte categorii au servicii decontate în procent de 60% până la 100%.

Printre serviciile decontate integral se numără tratamentul cariei simple, tratamentul de urgență al traumatismelor dento – alveolare/dinte, pansament calmant/drenaj endodontic, chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei, reparație proteză, aparate și dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale.

Listă completă cabinete stomatologice

1. CMI Dr. Diaconu Adriana Odeta, Gura Vitioarei, Sat Fagetu, nr. 3 – 0744575891;

2. CMI Dr. Arsene Denisia, Maneciu Ungureni, Sat Gheaba, nr. 55 – 0723605656;

3. CMI Dr. Barbu Mariana, Telega, Sat Telega – 0723149541;

4. CMI Dr. Marinescu Narcis Valentin, Starchiojd, Sat Starchiojd, nr. 6 – 0722314553;

5. CMI Dr. Biclineru Irina Monica, Ploiesti, str. Slt. Erou Marian Moldoveanu, nr. 5A – 0723150959;

6. CMI Dr. Grozescu Steliana Gheorghita Ioana Monica, Ploiesti, str. Romana, nr. 35 – 0722828296;

7. CMI Dr. Marinescu Ioana Cosmina, Valea Calugareasca, Str.M.Viteazul nr.169 – 0723532447;

8. CMI Dr. Popescu Liliana Simona, Ploiesti, str. Sportului nr. 2 –0722554781;

9. CMI Dr. Georgescu Adela, Ploiesti, str. Marasesti, nr. 18 – 0724237538;

10. CMI Dr. Serban Anda Daniela, Bucov, Sat Bucov – 0723608166;

11. CMI Dr. Georgescu Florentin Dan, Sirna, Sat Tariceni – 0722780712;

12. CMI Dr. Munteanu Raluca Oana, Podenii Noi Nr.175 – 0723729030;

13. CMI Dr. Nargea Mirela Roxana, Busteni, str. Prahovei, nr. 22 – 0722720238;

14. CMI Dr. Oprisan Monica, Ploiesti, str. Romana, nr. 35 – 0722314648;

15. CMI Dr. Paraschivoiu Iustina, Drajna, Sat Drajna de Sus, str. Neagoe Basarab, nr. 117 – 0724585159;

16. CMI Dr. Munteanu Augustin, Apostolache, Sat Apostolache, nr. 71 – 0722315613;

17. CMI Dr. Fediuc Gabriela; Izvoarele, Sat Izvoarele, str. Principala – 0728313672;

18. CMI Dr. Nita Nicoleta, Scorteni, Sat Mislea, str. Valea Telegii, nr. 1 – 0745153960;

19. CMI Dr. Ionescu Steluta Carmen, Ploiesti, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 56 – 0722490466;

20. CMI Dr. Ioanitiu Nusa, Ploiesti, str. Romana, nr. 35 – 0745150988;

21. CMI Dr. Neagu Alice Nicoleta, Tomsani, nr. 24A – 0724297093;

22. CMI Dr. Petrescu Felicia Ioana, Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 114 – 0722612479;

23. CMI Dr. Bularda Ruxandra Iosefina, Gorgota, sat Poienarii Apostoli – 0722851515;

24. CMI Dr. Din Adrian, Campina, str. Ana Ipatescu, nr. 9 – 0722350982;

25. Policlinica Dorela Pacu Societate in Nume Colectiv, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 55, bl. 4F, sc. A, parter, ap. 3 –0735542346;

26. CMI Dr. Ghitulescu Gratiela Ana, Alunis, Sat Alunis, nr. 632 – 0761886099;

27. CMI Dr. Sersea Mihaela Marta, Fantanele, Sat Fantanele – 0760992079;

28. CMI Dr. Andrei Daniela, Gorgota, Sat Gorgota, nr. 320 – 0729096941;

29. Spitalul de Pediatrie Ploiesti, Ploiesti, str. Mihai Eminescu, nr. 4-6 – 0733428743;

30. SC Sanomedica SRL, Filipestii de Padure, Sat Filipestii de Padure, str. Principala, bl. 3D, sc. A, parter, ap. 2 – 0726741295;

31. CMI Dr. Joita Elena Cristina, Plopu, Sat Plopu, str. Principala, nr. 290 – 0729408154;

32. CMI Dr. Tatu Elena Manuela, Varbilau, Sat Varbilau – 0744785695;

33. CMI Dr. Dumitru Dragos Aurelian, Ploiesti, str. Sipote, nr. 1, bl. 151D, sc. A, ap. 4 – 0244544263;

34. SC Bora Dent SRL, Ploiesti, str. Brebenei, nr. 4, bl. 6, sc. B, parter, ap. 17 – 0745037353;

35. CMI Dr. Pauna Daniela Genoveva, Ploiesti, str. Domnisori, nr. 12, bl. 8G, sc. B, et.1, ap. 24 ¬– 0722952176;

36. CMI Dr. Balan Adina Maria, Drajna, Sat Drajna de Jos, str. Radu Serban Voievod, nr. 88 ¬– 0744349425;

37. SC Wia Kineto Dent SRL, Magurele ¬– 0734542858; Varbilau, Sat Livadea ¬– 0734542858;

38. SC Madradent SRL, Bucov, Sat Pleasa, nr. 412 A ¬– 0722581034;

39. CMI Dr. Voinea Irina Elena, Berceni ¬– 0721330497;

40. CMI Dr. Radu Viorel Mihail, Cioranii de Jos ¬– 0766727374;

41. CMI Dr. Mehedint Mircea, Ploiesti, str. Romana, nr. 35 ¬– 0722567255;

42. SC Stomavit SRL, Ploiesti, Str. Afinelor, nr. 14 ¬– 0724144769; Ceptura, Sat Ceptura de Jos, Nr.400 ¬– 0724144769;

43. SC Dentomar Serv SRL, Ploiesti, str. Lupeni, nr. 165 ¬– 0735824371;

44. CMI Dr. Issar Georgiana Raluca, Baicoi, str. Progresului, nr. 33, bl. 33, sc. B, ap. 24 ¬– 0724564896;

45. CMI Dr. Grozescu Alexandru Catalin, Ploiesti, str. Romana, nr. 35 ¬– 0723754889;

46. SC First Dent Esthetic SRL, Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 14 ¬– 0725415475;

47. SC First Dent Kids SRL, Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 14 ¬– 0725415471;

48. CMI Dr. Galea Sofia, Paulesti, Sat Gageni ¬– 0722268392;

49. CMI Dr. Gheorghe Vlad Alexandru, Brazii de Jos, str.Teilor, nr. 30A ¬– 0720135721;

50. SC Tovic Med SRL, Targsorul Vechi, Sat Strejnicu, str. Scolii, nr. 2 ¬– 0722139796;

51. CMI Dr. Anghelescu Florentina Laura, Ploiesti, str. Romana, nr. 35 ¬– 0744315981;

52. CMI Dr. Zaharia Alexandra, Ploiesti, str. Romana, nr. 35 ¬– 0720404707;

53. CMI Dr. Cosor Lucian Alexandru, Ploiesti, str. Alexandru Lapusneanu, nr. 38 – 0729141185;

54. SC Platinum Dent SRL, Ploiesti, str. Cezar Bolliac, nr. 1 – 0751515515;

55. CMI Dr. Niculescu Andreia Roxana, Posesti, Sat Nucsoara, Str. Principala, nr. 93 – 0748828769;

56. SC Stomedsano SRL, Ploiesti, Str. Bunavestire, Nr. 9 – 0727315431;

57. CMI Dr. Cotescu Magdalena, Targsorul Vechi, Str. Principala, Nr. 95 –0745002535;

58. CMI Dr. Bica Luminita, Ploiesti, Str. Marin Brutaru, Nr. 12 – 0720309262;

59. CMI Dr. Atudorei Simona, Ploiesti, Str. Andrei Muresanu, Nr. 56 – 0744672949;

60. CMI Dr. Ivan Elena, Ploiesti, Str. Marin Brutaru, Nr. 12 – 0723741520;

61. SC Plusdent NVL SRL-D, Cerasu, Sat Cerasu, Nr.9 J – 0726579649;

62. CMI Dr. Rosculet Tudor Alexandru, Gornet, Sat Gornet, nr. 302D – 0729062379;

63. SC Nice Dent SRL, Bucov, Sat Bucov, Str. M.Viteazul, nr.74, cam.1 si 3 – 0721592458;

64. SC ELITE DENTAL DESIGN SRL, Ploiesti, Str. Eroilor, Nr. 8, Bl. 14C, Ap. 2 – 0740534640;

65. CMI Dr. TIGANUS CRISTINA, Posesti, Sat Valea Plopului, str. Primaverii, nr. 29 – 0731437863;

66. SC ART WHITE DENTAL CLINIC SRL, Ploiesti, Str. Fortunei, nr. 9B – 0733064401;

67. SC PURE CLINIQUE DENT SRL, Ploiesti, Str. Sondelor, Spatiul commercial 1A, bl. 62T – 0790344311;

68. SC AP STOMATOLOGIC HEALTH SRL, Ploiesti, Bld. Republicii, nr. 279B, bl. 4B2, ap. 47, parter – 0728047053;

69. SC ANDODENT SRL, Ploiesti, str. Ulierului, nr. 20, ap. 1 si demisol – 0760265835;

70. SC Societate de asistenta medicala stomatologica CRISDENT SRL, Ploiesti, str. Iuliu Maniu, nr. 37 – 0732288143.