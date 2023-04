Echipa de robotică a C.N. „Mihai Viteazul”, din Ploiești, impresii din Statele Unite. „Mozart, robotul echipei, a zburat cu bilet separat”

„Houston, you’ve got a problem: Ro2D2 is in town!” Este mesajul echipei de robotică a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, plecată peste Ocean la campionatul mondial. Entuziaști și plini de încredere, tinerii au ajuns chiar în ziua de Paște în Statele Unite. L-au luat, evident, cu ei și pe Mozart, robotul echipei, care a avut bilet separat și locul lui în avion.

- Publicitate -

Echipa de robotică a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești reprezintă România, alături de alte două echipe din Pitești și Iași, la Campionatul Mondial de la Houston. „Lemeviștii”, pasionați de domeniul inteligenței artificiale, au câștigat primul loc la La FIRST Tech Challenge 2023 și premiul „Inspire Award”.

Au fost sute de ore muncite și nopți nedormite, pentru ca membrii echipei, tineri cu vârste între 13 și 18 ani, să reușească să construiască nu doar cel mai bun robot din România, dar și unul de talie mondială.

Echipa de robotică a Ploieștiului vrea să mențină titlul de campioană mondială al României

Misiunea adolescenților ploieșteni peste Ocean este una pe cât de dificilă, pe atât de frumoasă și provocatoare. Ei vor să mențină titlul de campioană al României, câștigat anul trecut de echipa Delta Force din Arad. Adolescenții au reușit o performanță istorică: a fost pentru prima oară când o echipă din afara Statelor Unite ale Americii a câștigat concursul, în cei 33 de ani de când acesta a fost inițiat de fondatorii Dean Kamen și Woodie Flowers.

- Publicitate -

Ștefania Istrate, unul dintre membrii echipei ploieștene, ne-a povestit cum trăiește, alături de colegii de echipă, visul american

Cel mai mult, spune adolescenta, a fost impresionată, până acum, de experiența avută la Nasa Space Center. „Un tur în acest loc a fost o intruziune fascinantă în cel mai mare program spațial din lume, ce are numeroase expoziții, filme, artefacte legate de astronauți, dar și bucăți de pietre de pe lună”.

„Am sosit duminică, 16 aprilie. A fost un un zbor perfect, cu escală de o ora și 20 de minute în Paris. Mozart, robotul echipei, a zburat cu bilet separat, însoțit de …tatăl lui, Andrei Bazavan.

După ce ne-am acomodat cu zona, pe 17 aprilie am făcut excursia la Nasa Space Center. Acolo ne-am întâlnit cu prietenii noștri de la echipa Peppers, din Iași și echipa TehnoZ, din Pitești. A fost minunat să vedem cu propriii ochi rachetele care au schimbat istoria explorării cosmosului.

- Publicitate -

Pe 18 aprilie am vizitat Houston Museum of Natural Science. O colecție impresionantă de fosile și schelete de dinozauri, păstrate intacte. De asemenea, am putut vedea Pendulul lui Foucault, un dispozitiv experimental bazat pe pendulul gravitațional, realizat de fizicianul francez Léon Foucault. Totodată am vizitat și cea mai mare sală dedicata energiei și resurselor naturale, dintr-un muzeu.

După amiaza, cu ajutorul părinților și voluntarilor, echipa a instalat standul în sala George R. Brown Convention Center, un centru de evenimente impresionant.

Seara, echipa s-a antrenat cu câteva alte echipe americane, luând contactul cu atmosfera de concurs. Pe 19 aprilie a fost prima zi de concurs. Am avut programată inspecția tehnică a roboților, iar de la ora 11.00, ora Americii, am susținut interviul in fața comisiei de jurați. Emoțiile sunt intense și ne dorim să ne întoarcem acasă, la Ploiești, cu titlul de campioni mondiali”, ne-a povestit Ștefania Istrate.

- Publicitate -

Campionatul Mondial de Robotică din Statele Unite are loc până pe 22 aprilie. Elevii noștri, alături de mentorii lor, se întrec pentru titlul de campioni ai lumii cu echipe de pe întreg mapamondul.