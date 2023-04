Scandalul profesoarei agresată sexual de elevi la școala din Pietriceaua continuă. Primarul dă vina pe dascăli

Incidentul șocant de la școala din Pietriceaua, acolo unde o profesoară a fost batjocorită și abuzată sexual de către niște elevi de 13 ani, continuă să stârnească reacții. Primarul din Brebu, Adrian Ungureanu, a publicat o scrisoare deschisă prin care, deși susține că nu acuză pe nimeni, dă vina pe fosta conducere a școlii, dar și pe profesorii acestei unități că nu își fac treaba așa cum trebuie, de aceea comportamentul deviant al anumitor elevi.

În scrisoarea deschisă, Ungureanu reia ideea pe care a avut-o în urmă cu cinci ani referitoare la închiderea acestei structuri școlare. Mai mult, se arată revoltat de faptul că nu i s-a permis, în urmă cu câțiva ani, să participe la ore, în calitate de „fost cadru didactic”.

„Am propus conducerii de atunci ca în școala din Pietriceaua să rămână grădinița și clasele I-IV, iar pentru elevii claselor 5-8 (aprox. 30 elevi) sa punem la dispoziție un autobuz care dimineața și la prânz să-i ducă și să-i aducă din satul Pietriceaua la școala din Brebu. Distanta, 4 km, timpul, 10 minute. Cheltuielile le suporta primăria. Ce a făcut conducerea școlii de atunci? Exact cum fac unii acum pe site-urile de socializare: afirma ca vreau sa distrug învățământul! Nu a explicat nimic părinților din ceea ce vreau sa fac cu adevărat. Desigur părinții ușor manipulabili și sensibili la școală, mai puțin sensibil la “duritatea” primarului Ungureanu, au sărit ca arși ca le nenorocesc odraslele, că-mi bat joc de copii !? Punctul meu de vedere a rămas punct de vedere, școala continuând sa „evolueze”, până-n ziua cu pricina.

„Am solicitat, în calitate de cadru didactic, să asist la ore, fără a interveni în desfășurarea orelor, numai să-mi fac o părere asupra strategiei cadrului didactic. Conducerea școlii de atunci mi-a comunicat că nu se poate să particip la ore decât cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova sau a Ministerului Educației. Nu am renunțat, că nu mi-e felul, am solicitat in scris la cele doua instituții aprobare de a asista la ore. Răspunsul: se încalcă legea!”

Același primar, în aceeași scrisoare deschisă, nu înțelege cu profesoara batjocorită a rămas la catedră, dat fiind faptul că aceasta „a fost respinsă de alte școli”.

„Când cadrul didactic, profesor de engleza, vine într-o instituție școlară după ce s-a perindat prin mai multe alte școli, iar tu conducere a școlii știai ca a fost respins de alte școli, accepți angajarea la școala Brebu fără a supraveghea modul de desfășurare a orelor. În aceste condiții, au apărut probleme de disciplina din partea elevilor, aceștia manifestându-se în consecință. Mai mult, râsetele și acceptul situației din timpul orei al doamnei profesoare de engleză, fie chiar la școala din Pietriceaua, trebuie să dea mult de gândit!”