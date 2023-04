Avalanșă în Bucegi, surprinsă pe drumul spre cabana Mălăiești

Mai mulți turiști au surprins vineri o avalanșă formată de unul dintre vâlcelele de pe traseul spre Cabana Mălăiești din Bucegi.

Vă reamintim că Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cu privire la riscul de avalanță în această perioadă, din cauza temperaturilor ridicate.

Înregistrarea video a fost publicată de Robert Lazăr pe pagina de Facebook.

„10 secunde. Atât a lipsit să fim în calea unei mici avalanșe care a venit la vale pe unul din vâlcelele de pe traseul spre Cabana Mălăiești. Tocmai ce trecusem pe acolo, moment în care am auzit un huruit puternic venind de sus, m-am întors și am văzut un nor alb de zăpadă prăvălindu-se la vale. A urmat imediat și un curent rece, mi-am revenit din șoc și am reușit să filmez aceste ultime secunde ale unui fenomen pe cât de frumos, pe atât de periculos.

Chiar dacă zona nu e periculoasă și probabil n-am fi pățit mai nimic dacă ne prindea avalanșa, nu subestimați natura.

Dacă vreți totuși să urcați la Malăiești, țineți cont de pericolul de avalanșă și de stratul de zăpadă de aproape 1,5 metri din zona cabanei.

Și dacă vă mai spune cineva că nu contează 10-15 secunde, arătați-i acest filmuleț.”