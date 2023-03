Spitalul de Pediatrie din Ploiești a rămas fără oftalmolog. „E posibil ca în următorii doi ani să nu avem medic pe această specializare”

Spitalul de Pediatrie Ploiești caută soluții pentru a rezolva problema deficitului de medici la secția de oftalmologie, din Tudor Vladimirescu. La momentul de față, nu există niciun doctor care să preia cazurile. O ploieșteancă, mămica unui băiețel diagnosticat cu TSA și strabism congenital, se chinuie din luna ianuarie să facă programare, însă, în zadar. Singura soluție este ca femeia să meargă în privat cu copilul, costul unei consultații ajungând la 200 de lei.

Secția de oftalmologie funcționează fără medic, la ora actuală. Cele două cadre de specialitate sunt în concediu medical.

Managerul Anca Miu spune că „este foarte posibil ca, timp de doi ani, să nu avem medic oftalmolog. Una dintre colege este acum în concediu de creștere copil, iar cealaltă, tot în concediu medical de risc maternal. Pe toată această perioadă, suntem descoperiți. Vom încerca să găsim soluții, dar sunt sceptică cu privire al găsirea de candidați. De obicei facem contract de colaborare cu spitalul Schuller-ul. Dar nici ei nu au decât un medic oftalmolog. Spitalul CF la fel. Vom încerca să găsim o soluție. Sper doar să găsim și candidați, fiindcă e problemă”, a precizat medicul Anca Miu.

Mămica unui băiețel în vârstă de cinci ani încearcă din ianuarie să obțină o programare, dată fiind situația destul de delicată a copilului. Femeia mai are acasă o fetiță, cu grave probleme de sănătate, așa că „mersul în privat, pentru mine, nu prea este o opțiune. Tot încerc să fiu pusă măcar pe o listă de așteptare, însă, mi s-a spus că nu există așa ceva. În ianuarie mi s-a cerut să revin cu telefon în februarie și tot așa.

Am sunat zilele trecute și tot ce am primit au fost păreri de rău. Fiul meu face terapie, una costisitoare, pentru autism, fetița are o malformație la inimă. De unde bani și pentru consult oftalmologic în privat? Iar mine sunt mulți părinți. Nu voi lăsa ca strabismul copilului să se agraveze. Voi merge la o clinică privată, contracost. Dar nu mi se pare normal”, a povestit ploieșteanca.

Conducerea Spitalului de Pediatrie spune că va încerca să găsească o soluție, pentru ca oftalmologia să nu rămână fără specialist. „Sper doar să găsim și candidați, fiindcă aici este problema. Nu mai există interes, din păcate”, a concluzionat managerul instituției.