Medicul cardiolog Marian Albu de la spitalul județean Ploiești trage un semnal de alarmă

Cea mai mare problemă a Spitalului Județean de Urgență Ploiești o reprezintă, la ora actuală, deficitul de medici. O situație alarmantă se înregistrează pe secția de cardiologie, care funcționează cu doar cinci doctori de specialitate. Situația trenează de ceva vreme, unul dintre motive fiind, potrivit șefului de secție, medicului cardiolog Marian Albu, „mirajul sistemului privat, care ne-a văduvit de foarte mulți colegi”.

Spitalul Județean de Urgență din Ploiești a mai rămas cu cinci cardiologi. Ceilalți au plecat, fie în altă țară, fie în mediul privat.

Unitatea se chinuie de ceva timp să găsească medici specialiști sau rezidenți de ultim an. Se lucrează la foc continuu cu doar cinici cadre de specialitate, medicul Marian Albu precizând că volumul de muncă este imens, iar subdimensionarea își spune cuvântul.

„Nu știu, sper să se găsească o soluție. Se tot scot posturi la concurs. Chiar acum se fac înscrieri pentru zece posturi de medic cardiolog cu normă întreagă. Un spital cum e SJU nu poate funcționa așa cum trebuie fără personal de specialitate. Ne-au plecat mulți cardiologi. Cei mai mulți au ales sistemul privat, sunt plătiți mai bine, răspunderea e mai mică decât într-un spital de urgențe. Alții au luat drumul străinătății.

Tot sper să se găsească o soluție pentru atragerea de medici. Financiar să nu mai fie tentați să plece. Am fost chemat de nenumărate ori de acasă, în cazuri de infarct miocardic, care s-au înmulțit în ultimul timp. Am lăsat tot și am venit. Ăsta e cel mai mare „of” al meu acum. Suntem prea puțini pentru a acoperi problemele pacienților din județ. Facem tot ce putem să îi tratăm aici, foarte puțini sunt trimiși către spitale din București”, a precizat medicul cardiolog, Marian Albu.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești are nevoie, la ora actuală, de de zece cardiologi, zece anesteziști, dar și medici neurologi și specialiști în boli interne, hematologie sau medicină de urgență.