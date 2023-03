Cum arată șantierul autostrăzii Ploiești-Pașcani din avion. ”Va fi gata în 2025!”

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a postat pe Facebook imagini surprinse din avion cu șantierul autostrăzii Ploiești-Pașcani.

”Autostrada Moldovei se vede din avion! Dacă zburați de la București la Iași, puteți vedea cum prinde contur Autostrada Moldovei A7 pe toată lungimea traseului de la Ploiești la Pașcani. Ținta noastră este finalizarea celor 322 km până la Pașcani până în anul 2025, cu un an mai devreme decât este prevăzut termenul în Planul Național de Redresare și Reziliență-PNRR” este mesajul secretarului de stat.

La secțiunea comentarii, un internaut l-a întrebat dacă segmentul Ploiești – Buzău va fi terminat în 2025 având în vedere că pentru unul dintre loturi nici măcar nu a fost desemnat un constructor.

”Termenul de execuție este de 20 de luni pentru acel lot iar pana in decembrie 2025 mai avem 34 de luni. Având in vedere că se intră direct în șantier la semnarea contractului eu spun că este perfect posibil ceea ce am susținut” a fost replica oficialului.

Într-un alt răspuns, secretarul de stat a criticat însă întârzierile constructorului Pizzarotti: ”italienii o sa fie rușinea de pe A7”

Reamintim că pe lotul 2 din A 7 (Mizil -Pietroasele) al secțiunii de Autostradă Ploiești-Buzău lucrează asocierea româno-bulgară SC CONI SRL-TRACE GROUP HOLD are la dispoziție 20 de luni și peste 1,24 de miliarde de lei (fără TVA) pentru a construi acest lot, care include 20 de poduri.