Reacțiile cititorilor după testarea sistemului de alarmare publică

După o lungă perioadă în care testarea sistemelor de alarmare publică a fost întreruptă, miercuri, 1 martie, exercițiul a fost reluat.

Astfel, între orele 10.00 și 11.00 sirenele au putut fi auzite în mai multe localități din Prahova și din țară.

Reacțiile oamenilor cu privire la reluarea exercițiului de alarmare sunt împărțite. În timp ce unii văd utilitatea, alții susțin că acest demers mai degrabă îi sperie.

Prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook a ziarului ne-am întrebat cititorii dacă și în ce localități au auzit sirenele. Vă prezentăm mai jos răspunsurile acestora

„Ați auzit alarmele, astăzi, în Ploiești? Dar în alte localități?”

Gabi Ristea: Da în Ploiești-centru, dar cel mai bine ar fi să ne lase în pace și liniște…De stres suntem sătui!!!Ideile lui Arafat de a băga frica în oameni…În rest o primăvară frumoasă și binecuvântată tuturor

Av Tiberiu Și la Câmpina

Adelina Mirabela Da, în Moreni Dâmbovița

Iulian Juncu În Piatra Neamț! Da!

Marilena Alina În București daaa

Dobra Elena Moreni, Dâmbovița, da!

Dobrescu Madalina Da, Ploiești centru!

Madalina Enescu În București, daaa – Salajan

Toma Mihaela Violeta Izvoarele!

Ioana Gabriela Da, la Campina

Georgiana Jercălău Da , in Mihai Bravu.

Dya Diana da prahova tariceni

Marian Stan Da în vest 2 sau auzit

Doina Caspruf În Ploiești,da. Cred că ar trebui să știm și unde sunt adăposturi. Unele cred că sunt ocupate cu murături

Anelize Pintoiu Da la Buzău

Dany Ella Dumitrascu Da, și la Băicoi

Stefanita Zidarescu Au fost alarme în toată țara, este normal nu trebuie să intrăm în panică, a fost doar un exercițiu, seară frumoasă tuturor (și fără alarme)

Nicu Schlapal Alarme in Ploiesti am auzit,curios este că alarma de e blocul in care locuiesc a fost mută!

Av Tiberiu În Comarnic s-a anunțat în prealabil să nu ne panicăm…

Gina Barbu Da, la Strejnicu

Ciprian Oproiu La Breaza cică s-a auzit, dar nu pot confirma, pentru că exact în acel moment a sunat și alarma de la ceasul meu de mână, și a acoperit sunetul de la antiaeriana orașului!!

Mariana Aioanei Da Bucov

Lucica Elena Negroiu Da la Chiojdeanca pe la 11

Elena Bistreanu Da în Tufeni

Elena Simion Da Poenari Burchii

Nathalie Saftoiu În Bratasanca,nu

Cosmin Sima La Vălenii de munte la 10.30

Gina Ana Da, la Livadea Ph, ieri la ora 11:02

Mihai Sgm Doar în zonele industriale sa auzit, în rest nu, de ce doar în aceste zone??? „POIBIL VIN RUSI ȘI PE LA NOI?”??

Mady Toader Pe la Hale Ploiesti!Dar ce era?

Gabriel Coman La Slănic Prahova NU

Ioana Gabriela Pantelimon La Bușteni nu am auzit nimic ..

Elena Marin O mare prostie..

Valy Superb In Gorgota da sau auzit

Monik Catrinescu La Urlați.dar niște sirene,.și la uzina din Poiana Câmpina se auzea mai bine.Chestia este că Arafat ăsta parcă cere o nenorocire. Nu au mai fost de mult sirenele astea,au început din nou.

Valerica Epure A făcut proba a băgat panica in lume

Mariana Mortasivu Nu la Mizil nimic

