Ce salariu trebuie să ai pentru a lua un apartament prin programul Noua casă 2023

Noua Casă 2023 este programul prin care românii pot contracta credite bancare garantate de stat pentru cumpărarea unei locuințe. Băncile au afișat pe site-urile proprii condițiile de finanțare și o simulare a ratelor în funcție de valoarea creditului acordat.

Astfel, pentru cumpărarea unui apartament în valoare de 346199 lei, echivalentul a 70.000 de euro, este nevoie de un avans de 10%.

Pentru acoperirea creditului rata lunară este de aproximativ 1500 de lei, timp de 30 de ani, iar salariul trebuie să fie de aproximativ 4500 de lei.

Valoarea returnată băncii este aproape dublă: 555.163 lei.

Programul “Noua Casa” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat.

Beneficiarii pot achizitiona in cadrul programului urmatoarele tipuri de locuinte:

a) locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;

b) locuinţe consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;

c) alte categorii de locuinte, receptionate la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat.

Garantiile acordate in cadrul Programului sunt garantii in numele si in cont stat, iar procentul de garantare se aplica in functie de categoria de locuinta.

Pentru anul 2023, plafonul alocat programului Noua Casa este de 1,5 miliarde lei.