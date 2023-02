Jandarm filmat în timp ce zgârie intenționat o mașină oprită pe avarii [VIDEO]

Un șofer care și-a lăsat mașina în mijlocul străzii pe avarii ca să meargă la bancă și-a găsit-o zgâriată. Gestul a fost făcut chiar de un jandarm care în momentul în care a trecut pe lângă autoturismul parcat neregulamentar a scos mâna pe geam si a zgâriat aripa acestuia. Totul a fost surprins pe camere, potrivit hotnews.ro.

​„Am avut o urgență. Am lăsat mașina, într-adevăr, în mijlocul drumului pe avarii, aveam și numărul de telefon pe parbriz, la vedere. Am intrat unde aveam treabă la bancă. Când am ieșit de acolo am constatat că mașina era zgâriată.

Uitându-mă în jur am văzut că nu sunt camere de luat vederi la bancă. Până la urmă mi-am adus aminte că în zonă locuiește un prieten și l-am întrebat dacă are o cameră în zona respectivă. A scos camera și am observat de fapt cine era vinovatul”, a declarat șoferul pentru B1 TV.

El a spus că va face plângere penală în acest caz: „În ce țară trăim, pentru ce plătim pensii speciale, pentru ce plătim sporuri de risc? Care era riscul jandarmului? Ce treabă aveau acolo jandarmii, ce fac ei toată ziua, cu asta se ocupă?”.