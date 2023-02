Nemulțumit de un schimb de mașini făcut cu un prahovean din Breaza, un tânăr din Tulcea a venit noaptea și i-a luat mașina din fața porții

Un tânăr de 27 de ani Tulcea este cercetat penal pentru furt în scop de folosință și conducere sub influența alcoolului după ce, nemulțumit de un schimb auto făcut cu un prahovean și-a făcut singur dreptate.

Duminică noapte, în jurul orei 00.15, polițiștii din cadrul Poliției oraşului Breaza au fost sesizați de către un tânăr, din oraș, despre faptul că i-ar fi fost sustras autoturismul care se afla în fața locuinței sale.

În baza sesizării și a primelor verificări efectuate, autoturismul a fost dat în atenție pe raza stațiunii Sinaia, acesta fiind identificat și oprit, pentru control, de către polițiștii subunității Sinaia pe Drumul Național 1.

La volan, a fost identificat un tânăr în vârstă de 27 de ani, din județul Tulcea, iar întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge.

Din verificări, s-a stabilit faptul că între cei doi a avut loc un schimb între autoturisme, și întrucât cel pe care l-a primit bărbatul de 27 de ani prezenta anumite defecțiuni, s-a deplasat la domiciliul tânărului sustrăgând autorismul dat la schimb.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt in scop de folosință și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.