Localnicii din Slănic, revoltați că 19 arbori sănătoși au fost culcați la pământ. Defrișarea s-a făcut pe o proprietate privată

Localnicii din Slănic, revoltați de faptul că în centrul orașului, aproape 20 de copaci sănătoși au fost culcați la pământ. Ce-i drept, defrișarea s-a făcut pe o proprietate privată, însă, spun oamenii, „într-o mare de betoane, cu atât de puține spații verzi, au nenorocit o frumusețe de arbori”.19 la număr, proprietarul acționând pe baza autorizației de tăiere primită de la Ocolul Silvic Slănic.

Brazi, pini, paltini de munte, cireși, tei și molizi. Copacii au fost tăiați spre dezamăgirea locuitorilor din Slănic.

„În timp ce lumea educată și civilizată nu știe cum să protejeze natura și arborii, gândindu-se la viitor, noi îi măcelărim, dar avem pretenții și figuri de stațiune”, susține un localnic. Părerile sunt multe și coincid. „Ce urât se vede”, „păcat, tot ce aveam mai frumos în oraș se șterge ușor, ușor”, „cât de ușor tai un pom și cât de greu crește”, „ce oroare”, „rușine!”, „trist, copacii aceia își făceau treaba, reduceau poluarea, pierderile acestea de vegetație nu ne fac decât rău”, iar comentariile de acest gen sunt de ordinul zecilor.

Primarul din Slănic, Daneluș Costea, nu a dorit să comenteze prea mult pe marginea acestei situații. Singurele remarci pe care a vrut să le facă publice au fost că Primăria nu are nicio implicare în acest scandal, iar el, în calitate de edil șef, a fost alungat de pe proprietatea respectivă, când a vrut să discute cu proprietarii. „Nu am nicio treabă, Primăria nu are nicio treabă. Întrebați la Ocolul Silvic. Ei le-au dat autorizație. Când au început defrișarea, am mers la fața locului. Mi s-a zis că nu am ce să caut, că e proprietate privată și dacă nu vreau probleme cu legea să părăsesc terenul”.

Defrișarea celor 19 arbori s-a făcut, cum precizam, cu autorizație obținută de la Ocolul Silvic din Slănic.

„Nu a fost nimic abuziv, ori ilegal. Proprietarii fac ce vor pe terenul lor. Chiar și când vorbim despre tăierea a 19 arbori pe care nu și-i mai doreau. Au primit de la Ocolul Silvic autorizația de defrișare pe 17 ianuarie 2023. Fiind domeniu privat și vegetație în afara fondului forestier, nu au oferit explicații, nu le-au fost cerute explicații. Inclusiv cei de la Garda de Mediu au făcut verificări. Înțelegem revolta oamenilor, dar dacă proprietarii au dorit să taie copacii, noi am autorizat. Că vor replanta, că vor turna beton, orice, nu este treaba noastră. Ei fac ce vor pe terenul lor”, a precizat purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Prahova, Sorin Vintilă.

Contactată telefonic pentru un punct de vedere, proprietara terenului nu a putut fi găsită până la ora publicării acestui material.