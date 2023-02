Corespondență din Ucraina pentru Observatorul Prahovean: Puțină căldură de acasă, pentru militarii de pe front

Observatorul Prahovean publică un nou articol semnat de jurnalista Lydia Nesterenko, care s-a refugiat în Prahova timp de aproape trei luni, apoi a revenit acasă. Astăzi, Lydia scrie despre voluntarii din Zhytomyr, care au pregătit și au trimis o tonă de salată Olivier în prima linie pentru Forțele Armate.

Salata „Olivier” este un preparat tradițional ucrainean. Nicio masă de vacanță ucraineană nu este completă fără această salată. Voluntarii noștri – activiști au decis să trimita militarilor o particica de” căldură de acasă”, pregătind un fel de mâncare preferat de ucraineni. Peste de sută de oameni din Jytomyr au participat la colectarea de alimente și la gătit. Despre aceasta a povestit organizatorul acțiunii, voluntarul Artur Volynets.

Trei sute de kilograme de cartofi, aceeași cantitate de morcovi, castraveți, 50 de kilograme de ceapă și o mie de ouă au fost folosite pentru a prepara o tonă de salata Olivier.

Am lansat campania „O tonă de Olivier pentru forțele armate” la sfârșitul lunii decembrie.

Au scris despre asta în rețelele de socializare. În doar două zile și jumătate am adunat toate legumele necesare pentru o cantitate atât de mare de salată. Au fost aduse de locuitorii din Zhytomyr și din sate. S-au alăturat mulți voluntari. Au fost aduse vase și recipiente din plastic. Apoi am fiert totul într-o oală mare si în două zile le-am si curățat.

Antreprenorii au ajutat cu livrarea de mazăre, cârnați și maioneză. Nu ne-ar fi reușit într-o singură zi, pentru că fizic este imposibil să speli, să gătești și să curățăm totul atât de repede. Și am vrut să trimitem totul proaspăt. Dar am reusit sa facem totul datorită oamenilor noștri neobositi”, spune Artur Volynets.

Olesya Kovpak din Jytomyr spune că s-a alăturat pregătirii salatei pentru militari, pentru că în acest fel vrea să transfere o parte din căldura ei soldaților ucraineni.

„Le transmit personal patriotismul nostru, le transmit recunoștința mea pentru faptul că sunt acolo, le transmit căldura caselor noastre și o bucată din inima mea. Și acestea sunt principalele ingrediente pe care nu le veți găsi doar în salatele de pe mesele ucrainenilor aici, dar în salatele pe care le dăm cu drag soldaților noștri din prima linie”, spune Olesya.

In bucătărie, fiecare voluntar îndeplinește o sarcină. Valentyna Tonkopryadna taie morcovi. Femeia a spus că opt băieți din familia ei apără Ucraina în prima linie.

„Printre ei se numără și soțul meu. El, totuși, nu este la fel de departe ca alți băieți care sunt acum la o mie de kilometri de aici. Dorim să ne simtă căldura, sufletul, sprijinul. Le mulțumim foarte mult și ne înclinăm în fata lor”, spune Valentina.

Mama și fiica Natalia și Maria Pasichnyka se numără printre voluntari.

„Mama mi-a sugerat să iau parte la această acțiune cu o seară înainte”, spune Maria. „Ea a spus că a citit despre asta pe Facebook și a crezut că este o oportunitate grozavă de a ne sprijini soldații. De aceea am decis să venim in ajutor. Pentru că acum, după părerea mea, mai mult ca niciodată, este important să ne ajutăm armata. Cât de mult putem. Nu le este ușor acolo. Sunt în tranșeele reci. Spera că mesele noastre îi vor încălzi. ”

„Acesta poate fi un exemplu bun pentru alții”, adaugă Nataliya Pasichnyk. „Acum este momentul când soldații noștri au nevoie de toată lumea. Și toată lumea ar trebui să-i sprijine. Cu tot ce putem”.

O bucătărie pentru gătit salata Olivier a fost amenajată într-un cămin pentru surzi. Lyubov Sukhorebra și Lyudmila Kostyuk lucrează aici ca concierge.

„Tăiem castraveți, curățam ouă. Ieri am fiert și curățat morcovi, am spălat și am fiert cartofi. Azi îi curățăm. În total, opt pungi de cartofi au fost fierți și curățați aici”, spune Lyubov Sukhorebra.

„Încercăm pentru armata noastră”, spune Ludmila Kostyuk. „Să expulzăm invadatorii de pe pământul nostru ucrainean cât mai curând posibil. Și să se întoarca acasă vii și nevătămați”.

Salata Olivier a fost trimis armatei ucrainene în mai multe loturi în diferite zone ale frontului. Puterea ucrainenilor sta în unitate!

Versiunea în limba ucraineană a articolului:

Частина домашнього тепла для військових

Житомирські волонтери за чотири доби приготували та відправили на передову для ЗСУ тонну салату „Олів’є”. „Олів’є”- це традиційна українська страва. Жоден святковий стіл українця не обходиться без цього салату. Наші волонтери – активісти вирішили подарувати часточку домашнього тепла, приготувавши для хлопців-військових улюблену страву українців. До збору продуктів та приготування страви долучилися понад пів сотні житомирян. Про це розповів організатор акції волонтер Артур Волинець.

На приготування тонни олів’є пішли триста кілограмів картоплі, стільки ж моркви, огірків, 50 кілограмів цибулі та тисяча яєць.

Акцію „Тонна олів’є для ЗСУ” ми започаткували в кінці грудня . Написали про це у соцмережах. Вже за дві з половиною доби ми зібрали всі необхідні для такої кількості салату овочі. Їх приносили жителі Житомира та сіл. Дуже багато волонтерів долучилися. Приносили посуд, пластикові ємності. Потім ми ще дві доби все це варили у великому посуді й чистили. З доставкою горошку, ковбаси та майонезу допомогли підприємці. За один день ми б не впоралися, бо фізично неможливо все так швидко помити, зварити і почистити. А хочеться все відправляти свіже. Але ми все змогли, дякуючи нашим невтомним людям”, – каже Артур Волинець.

Житомирянка Олеся Ковпак говорить, що долучилася до приготування салату для військових, бо в такий спосіб хоче передати українським воїнам частинку свого тепла.

„Я передаю їм від себе особисто наш патріотизм, передаю свою подяку за те, що вони там, передаю тепло наших домівок і частинку свого серця. І це головні інгредієнти, яких ви не знайдете у салатах на столах українців тут, а тільки – у салатах, які ми з любов’ю передаємо нашим воїнам на передову”, – говорить Олеся.

На кухні кожен волонтер виконує завдання. Валентина Тонкопрядна нарізає моркву. Жінка розповіла, що з її родини Україну на фронтах захищають восьмеро хлопців.

„Серед них – і мій чоловік. Він, щоправда, не так далеко, як інші хлопці, які зараз за тисячу кілометрів звідси. Нехай відчують наше тепло, нашу душу, нашу підтримку. Ми їм дуже дякуємо і низько вклоняємося”, – каже Валентина.

Серед волонтерів – і мама з донькою Наталія та Марія Пасічники.

„Мені мама напередодні ввечері запропоновувала взяти участь у цій акції, – каже Марія. – Сказала, що вона про неї у Facebook прочитала і подумала, що це чудова нагода підтримати наших воїнів. Тому ми вирішили прийти і допомогти. Бо зараз, на мою думку, як ніколи, важливо допомагати нашій армії. Тим, чим можемо. Їм там нелегко. Вони в холодних окопах. Від наших страв їм, мабуть, стане тепліше”.

„Це може бути гарним прикладом для інших, – додає Наталія Пасічник. – Зараз такий час, коли всі потрібні нашим воїнам. І всі повинні їх підтримувати. Усім, чим можемо”.

Кухню для приготування олів’є облаштували в гуртожитку для нечуючих людей. Любов Сухоребра та Людмила Костюк працюють тут консьєржками –

„Різали огірки, чистили яйця. Вчора варили і чистили моркву, мили і варили картоплю. Сьогодні дочищаємо. Загалом, вісім мішків картоплі десь зварили і почистили”, – каже Любов Сухоребра.

„Ми стараємося для нашої армії, – говорить Людмила Костюк. – Щоб виганяли з нашої української землі окупантів чим швидше. І щоб додому поверталися живими і неушкодженими”.

Готове олів’є відправили українським військовим кількома партіями на різні ділянки фронту. Сила українців в єдності!