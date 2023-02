Cum a luat ființă ”INFO TRAFIC PRAHOVA” pagina cu aproape 80.000 de urmăritori. Robert Popescu, administrator: ”De la blocajele din trafic”

În ultimii ani au fost înființate mai multe pagini de Facebook ale comunităților de șoferi interesați de ce se întâmplă zilnic pe drumurile din Prahova. Observatorul Prahovean publică un interviu cu Robert Popescu, administratorul paginii INFO TRAFIC PRAHOVA, care numără aproape 80.000 de membri.

Reporter: Când și cum a luat ființă pagina INFO TRAFIC PRAHOVA?

Robert Popescu: În noiembrie 2020. Am avut această inițiativă deoarece mi s-a părut interesant și util pentru locuitorii județului Prahova să aibă un loc în care sa fie centralizate

cât mai multe informații din trafic dat fiind că toți ne deplasăm în fiecare zi pentru activitățile cotidiene. Ideea mi-a venit în urma unui blocaj în trafic în care am pierdut mult timp. Atunci s-a produs un accident despre care nu am știut și m-am gândit că mi-ar fi fost de folos daca aș fi știut din timp ca să pot alege alt traseu.

Din administrarea paginii aveți ceva de câștigat (financiar) sau o faceți ca voluntar?

Nu am niciun avantaj financiar. Consider că sunt transmise informații pe care le pot oferi participanților la trafic, fie ei șoferi, pasageri sau pietoni, care să ne ușureze viața tuturor. Mai ales că traficul din Ploiești, de exemplu ar avea nevoie de lucrări intense de sistematizare. Așadar, nu câștig bani, ci doar de am satisfacția că pot ajuta într-o mică măsura concetățeni de ai mei care se confruntă cu aceleași probleme ca și mine în trafic.

Cu ce vă ocupați în viața de zi cu zi?

Sunt administratorul unei firme de taximetrie.

Ce pasiuni aveți, în afară de auto?

Ca foarte mulți locuitori din Ploiești sunt pasionat de fotbal, în special de echipa Petrolul Ploiești, al cărui suporter înfocat voi fi toată viața. Îmi plac și alte sporturi, precum tenis, handbal, cele de iarnă, dar și călătoriile.

Câți membri are pagina?

Pagina are în prezent 79.000 membri dar numărul crește pe măsura ce tot mai mulți oameni constată că pot găsi la noi informații utile care să le economisească timp.

Există reguli impuse de administratori pentru postări sau comentarii? Care sunt cele mai importante?

Da, sigur că există reguli, iar cele mai importante reguli ar fi fără limbaj care incită la ură, fără reclame. Nu sunt admise injuriile, jignirile. Noi încurajăm o comunicare politicoasă și amabilă între membri, dat fiind că toți avem același scop: o viața mai civizilată pentru orașul și județul nostru.

Ca administrator al paginii ați avut ceva de pierdut?

Poate ca unii prieteni s-au supărat pe mine că nu am fost de acord să își promoveze diverse produse pe aceasta pagină, publicitatea fiind interzisă. Eu am vrut să păstrez strict profilul paginii, acela de informații din trafic.

Ați fost vreodată amenințat pentru o postare pe pagină?

A fost la un moment dat o postare pe grup referitoare la un accident, iar una din părțile implicate a considerat că pagina i-a făcut publicitate negativă companiei sale. Pentru că era implicată mașina de firmă și-a exprimat nemulțumirea într-un mod mai virulent.

Colaborați cu autoritățile, cum ar fi Poliție sau administratorii de drumuri (primărie, consiliu județean, CNAIR)?

Nu am o colaborare cu instituțiile menționate de dvs. dar consider că ar fi utilă și o voi lua în calcul pentru viitor.

Luați contact frecvent cu imagini trimise de șoferi de la diverse accidente, unele foarte grave. Vă afectează emoțional?

Da, evident, unele imagini sunt cu adevărat marcante, dar consider că postarea lor poate să determine participanții la trafic să fie mai atenți, tocmai pentru a evita asemenea tragedii pe viitor.

Ce mesaj aveți pentru șoferi?

Mesajul ar fi acela de a pune pe primul plan deplasarea în siguranță, dat fiind că este mult mai important să ajungi cu bine la destinație, decât să riști viața ta și a celorlalți participanți la trafic pentru a câștiga, eventual, doar câteva minute.