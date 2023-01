O ploieșteancă vrea să scape de o viață de calvar alături de un partener dependent de jocuri de noroc. „ A băgat la aparate și banii de lapte și scutece ai bebelușului”

O ploieșteancă cere disperată ajutor. Cu un copil de doar două luni, femeia vrea să plece de lângă un partener dependent de jocurile de noroc. Singura soluție pe care tânăra mămică o are este să ajungă cu bebelușul în singurul centru de primire în regim de urgență existent în Prahova.

„Tatăl copilului a ajuns să îmi fure banii din portofel, singurii pe care îi aveam pentru a cumpăra copilului lapte praf, scutece de unică folosință și ce mai are nevoie. Bagă toți banii la aparate și nu se gândește la propriul copil. Vreau să plec din acest mediu, dar nu am unde. Nu am primit încă indemnizația de creștere copil. Am crezut că poate se va schimba, dar nicio șansă. Pur și simplu, nu mai rezist lângă un așa om”, este relatarea femeii.

Prahova are, la momentul de față, o singură locuință protejată, care poate găzdui 15 persoane. Un singur loc este ocupat acum, (o mamă cu doi copii), asta deși, la nivel de județ, cazurile de abuz fizic sau emoțional asupra femeilor sunt de ordinul sutelor, precizează cei de la DGASPC Prahova.

„Mămica în cauză trebuie să ia legătura cu noi. SE face o anchetă la domiciliul, iar dacă nu există posibilitatea ca ea cu bebelușul să fie găzduite de familia extinsă, cu siguranță poate veni la centrul nostru. Aici, siguranța ei și a copilului primează. Va avea asigurat tot ceea ce este nevoie pentru ea și bebeluș”, a precizat Mihaela Șindilă, director adjunct DGASPC Prahova.

Locuința protejată din județ, unica de stat, a fost deschisă în urmă cu trei ani, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Tot acolo funcționează și un centru maternal unde ajung femei însărcinate sau cu copii foarte mici, care fie nu au unde să stea, fie sunt supuse abuzurilor fizice și psihice.

Prahovencele care ajung aici beneficiază de pat și masă, bonuri valorice zilnice în cuantum de 16,6 lei, pot merge la serviciu, odată recuperate după terapie, iar locuința protejată beneficiază de sistem de securitate. Femeile pot sta în acest spațiu comun timp de un an, cu posibilitate de prelungire, dacă situația o impune.