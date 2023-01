Escrocherie în numele IKEA România. Se oferă ca ”premiu” canapele

În spatele unei pagini de Facebook care se folosește de numele și identitatea vizuală a companiei IKEA se află o înșelătorie. Aceasta promovează un concurs fals, având ca premiu canapele din colecțiile producătorului suedez de mobilă.

Cei care cad în plasa promoției false se trezesc că au plătit pentru un SMS de înscriere în așa zisa promoție suma de 3 euro, fără TVA.

”Scriai în comentarii „Eu” și figurai ca fiind înscris. Ți se răspundea automat de către autorul paginii respective că este nevoie de înregistrare apăsând un buton. Am parcurs și pasul al doilea, bazându-mă pe faptul că erau undeva la 6.000 de comentarii pe pagina respectivă. Moment în care, pentru înregistrare, mi se solicita trimiterea unui SMS. Automat, pe smartphone s-a deschis aplicația respectivă. Lucru care, pe moment, probabil, din neatenție, nu m-a pus pe gânduri. În ziua de azi, orice cont se conectează pentru a nu pierde parola ori la adresă de email ori la număr de telefon. Așa că am dat SMS la 1253 și am primit ca răspuns că am fost facturat cu 3 euro fără TVA.

Am verificat ulterior numărul respectiv. Se pare că face parte dintr-un set mare de numere, alocat unei firme cu sediul în București, în Sectorul 4, care se preocupă cu servicii de horoscop și jocuri contracost. Toți cei care am pățit așa ceva vom plăti lunar, în cazul în care nu ne dezabonăm” a povestit o victimă la Digi 24.

După ce pagina a fost raportată, aceasta a dispărut de pe Facebook.

Ulterior, IKEA România a postat pe pagina sa oficială de Facebook următorul anunț:

Hej! Un cont de Facebook fals promovează un concurs care nu este organizat de IKEA România și care are ca premiu canapele din colecțiile IKEA.

Te rugăm să nu trimiți date cu caracter personal sau să dai click pe link-uri promovate de astfel de conturi, necunoscând intențiile acestora.

Întotdeauna vom publica noutăți și oferte doar pe paginile noastre oficiale și pe IKEA.ro.