O ploieșteancă reclamă comportamentul lipsit de profesionalism al unul medic de la Spitalul Județean Ploiești. Conducerea unității a demarat anchetă internă

„Sunt unii medici care se cred dumnezei în relația cu pacientul! Te lasă să mori cu zile, fiindcă nu au ei chef să te consulte!” Este afirmația unei ploieștence în vârstă de 65 de ani, care reclamă comportamentul lipsit de profesionalism al unui medic din cadrul Spitalului Județean Ploiești. Femeia a ajuns în decembrie la SJU cu dureri de cap și amețeli puternice, iar medicul neurolog nu a vrut să se uite la ea, pe motiv că …i s-a încheiat programul. În replică, cei din conducerea SJU spun că reprezentanți ai Comisiei de Etică și Comisiei de Disciplină vor analiza cazul și, dacă se vor constata abateri de la regulamentul intern, vor fi luate măsurile prevăzute de lege.

„Tot ce vreau este să trag un semnal de alarmă cu privire la ce se întâmplă în acest spital. A fost ultima dată când am călcat aici”, își începe ploieșteanca povestea.

„La … spitalul morții, mergi pe picioarele tale și este posibil să te ia familia de la morgă”

În noaptea de 15 spre 16 decembrie 2022, femeii i s-a făcut rău.

„La ora 01.20 am ajuns În urgență la Spitalul Județean Ploiești cu durere de cap și amețeală puternică. Mi s-a făcut un CT la cap pe la ora 02.30, iar citirea lui a venit la 07.15 dimineața. Am așteptat până la ora 13.10 pentru a mă consulta medicul neurolog .După insistentele medicului de serviciu a venit în urgență doamna doctor neurolog Bianca Martinaș. Când m-a văzut a spus „pe tine nu vreau să te văd, mi s-a terminat programul”. Răspunsul acestui medic este menționat și pe fisa primită. Domnul doctor Andrei Bozgan, care era de serviciu, a pus diagnosticul de sindrom vertiginos cu indicația de a merge la un consult neurologic urgent .Am plecat acasă la ora 13.40, după 12 ore de stat în urgență și fără un diagnostic complet. La Spitalul Județean, care are și numele de „Spitalul morții”, mergi pe picioarele tale și este posibil să te ia familia de la morgă, cu medici ca doamna doctor neurolog Martinaș”, a povestit ploieșteanca în vârstă de 65 de ani.

„Niciodată o reclamație făcută la Colegiul Medicilor nu s-a soluționat favorabil pacientului”

Femeia va merge să facă un consult neurologic, însă, la un spital privat. Nu vrea să reclame situația la Colegiul Medicilor, întrucât, spune aceasta, „se acoperă între ei. Niciodată o reclamație făcută aici nu s-a soluționat favorabil pacientului. Mi-aș pierde timpul și sănătatea. Însă vreau să se știe ce comportament inuman au cei de la SJU, mulți dintre ei. Este strigător al cer”, a povestit ploieșteanca.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Ploiești a demarat o anchetă internă

Concluziile preliminare, din spusele managerului Bogdan Nica, sunt următoarele: „Pacienta F.I. a fost diagnosticată cu sindrom vertiginos, acuzele la prezentare fiind vertij ( amețeli) și dureri de cap( cefalee ). A fost examinată de către medic în U.P.U, i s-a efectuat examen tomografic cerebral unde nu s-au constatat modificări și au fost efectuate analize ale căror rezultate au fost normale.

S-a solicitat si un examen neurologic de către medicul din U.P.U dar nu s-a putut realiza în aceeași noapte, prioritate fiind urgentele majore. Pacienta a fost externată cu recomandare(rețetă) având în vedere că simptomatologia era remisă. Comisia de etică și comisia de disciplină vor analiza cazul și, dacă se vor constata abateri de la R.I. se vor lua măsurile prevăzute de lege. Menționam că in momentul de față Spitalul Județean de Urgență Ploiești dispune doar de trei neurologi, posturile fiind blocate până pe data de 31.12.2022, motiv pentru care suprasolicitarea acestora face ca urgențele minore să aibă un timp mai lung de așteptare.”, a precizat managerul SJU, medicul Bogdan Nica.