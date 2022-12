Am depus actele pentru plafonarea tarifului la energie electrică la Hidroelectrica. A fost simplu și rapid

Pentru că mai sunt doar câteva zile până la sfârșitul anului și am vrut să ne încadrăm în plafonare începând cu 1 ianuarie 2023, am depus la Hidroelectrica, cu 2 zile în urmă, Cererea de plafonare a prețului și Declarația pe proprie răspundere corespunzătoare.

Pe ambele le-am descărcat de aici: ANRE: Cine trebuie să depună declaraţii pe proprie răspundere pentru a beneficia de plafonarea preţului la energie.

Pentru cei care doresc să trimită cererile de plafonare cu antet Hidroelectrica, acestea pot fi descărcate AICI.

După ce am completat, atât cererea cât și declarația pe proprie răspundere, le-am semnat și le-am trimis la adresa de mail plafonare.clientcasnic@hidroelectrica.ro.

Cererea de plafonare, pe lângă datele personale și de domiciliu, trebuie să conțină și codul POD și codul de client.

În Declarația pe proprie răspundere trebuie neapărat bifată situația pentru care se solicită plafonarea prețului la energie electrică.

Având în vedere că m-am mutat la Hidroelectrica abia în luna septembrie, încă nu am nicio factură emisă, așa că nu am niciun cod de client. Am completat însă codul POD pe care l-am luat din contractul de servicii încheiat cu compania.

Nu știu exact cum vor verifica ceea ce eu am declarat, nu știu cum se va aplica plafonarea. Teoretic, având cererea depusă în luna decembrie, ar trebui ca prețul plafonat să se aplice începând cu 1 ianuarie 2023.

De asemenea, încă aștept cu interes prima factură emisă după mutarea de la Electrica Furnizare la Hidroelectrica. Știu că nu am șanse prea curând deoarece cunosc persoane care abia în noiembrie au primit faturile pentru consumul din luna iunie. Sper doar ca suma să nu mă izbească prea tare sau, dacă o va face, să pot să solicit plata eșalonată a facturii.

În ceea ce privește cele două documente depuse: Cererea de plafonare și Declarația pe proprie răspundere că mă încadrez într-una din situațiile legale pentru plafonare, după ce le-am semnat, le-am trimis pe adresa de mail mai sus menționată. Acum aștept să văd ce se întâmplă… 😉