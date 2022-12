Prima campioană olimpică a României la monobob, prahoveanca Georgeta Popescu, premiul de excelență la Gala „Mari Sportivi”

Prima campioană olimpică a României la monobob, prahoveanca Georgeta Popescu, premiată la Gala „Mari sportivi” a ProSport, cu premiul pentru „Excelență în sport”. Tânăra de doar 19 ani, originară din Câmpina, a fost aplaudată la scenă deschisă, alături de alte personalități din lumea sportului românesc, printre care și fenomenul natației, David Popovici.

Gigi, așa cum o cunosc prietenii, este prima campioană olimpică a României din istoria monobobului. Și asta în condițiile în care tânăra vine dintr-o țară în care nu există nicio pistă de bob destinată acestei discipline sportive.

Tânăra prahoveancă este campioană europeană în probele de bob la categoria sub 23 ani și monobob la categoriile sub 23 ani și sub 26 ani.

La doar 18 ani, Gigi a cucerit medalia de aur la monobob, la Jocurile Olimpice de Tineret, de la Lausanne, în Elveția. Drapelul României a fluturat pe pârtia de la Saint -Moritz, câmpineanca devenind prima campioană olimpică a României din istoria acestui sport.

Un an mai târziu, la Sigulda, în World Series, tânăra obținea Bronzul în proba de monobob. La începutul lui 2022, Gigi a fost din nou numărul 1, obținând Aurul în proba de monobob la Campionatele Europene de bob pentru juniori, respectiv tineret, de la Winterberg, Germania.

La Gala „Mari sportivi” a ProSport, unde prezent a fost și ministrul Eduard Novak, prahoveanca a primit premiul pentru ”Excelență în sport 2022”.

„Vă mulțumesc mult pentru acest premiu și vreau să le spun tuturor românilor că le mulțumesc că sunt alături de mine. Vreau să vă gândiți foarte bine ce veți face pe viitor și să luptați pentru visul vostru”, a fost mesajul lui Gigi, după decernarea premiului.

„Ținta” sportivei este acum este să participe la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano/ Cortina d Ampezzo, Italia.