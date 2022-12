Percheziții în Ploiești la membrii unei rețele care făceau credite bancare cu acte false [VIDEO]

Polițiștii au descins ieri la mai multe adrese din Ploiești la suspecți de fraude bancare. Aceștia sunt acuzați că ar fi contractat credite bancare pe numele altor persoane, de la diferite instituții financiare, falsificând în acest sens mai multe documente. VIDEO la finalul textului.

Comunicatul Poliției:

Ieri, 8 decembrie 2022, poliţişti din cadrul Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Ploiesti și 3 mandate de aducere, emise pe numele a trei persoane, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infractiunilor de fraudă informatică, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals privind identitatea.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada septembrie 2021- aprilie 2022, bănuiții ar fi contractat credite bancare pe numele altor persoane, de la diferite institutii financiare, falsificând în acest sens mai multe documente.

Persoanele vizate au fost conduse la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, doi dintre bănuiți au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, față de aceștia fiind dispusă, ulterior, măsura controului judiciar.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

VIDEO