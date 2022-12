Cine a câștigat Finala Chefi la cuțite

Finala Chefi la cuțite 2022, sezonul 10, a fost câștigată de o concurentă din echipa aurului alb a lui Sorin Bontea.

Este vorba de Florica Boboi. Acesteia nu i-a venit să creadă atunci când Gina Pistol i-a dat vestea.

În finală au ajuns Adrian Stroe, Raluca Todea și Florica Boboi.

Cea din urmă a câștigat marele trofeu și premiul în valoare de 30.000 de euro.

„Doamne, nu mai pot. E visul meu. Îmi bate inima de mor! Doamne, am câștigat. Doamne, fac infarct! Vai de capul meu, parcă trăiesc un vis (…) Deci nu pot să cred, nu am câștigat în viața mea nimic. Premiul nu e doar al meu, am câștigat toți. Datorită lor sunt câștigătoare!”, a spus Florica Boboi, potrivit Antena 1.