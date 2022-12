Reacțiile ploieștenilor la mesajul primarului Ploieștiului, Andrei Volosevici, cu ocazia Zilei Naționale a României

„La mulți ani, ROMÂNIA! La mulți ani, români!”, a scris Andrei Volosevici pe pagina sa de Facebook astăzi, 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României. Atât!

Dar a fost suficient ca valul de reacții venite din partea ploieștenilor care tremură de frig în apartamente să se reverse ca un tsunami:

„La mulți ani ! Nici nu pot să scriu de frig ! Ca pe vremea lui Ceaușescu, un pic mai rău !”

„La mulți ani pentru ce? Că plâng caloriferele să pun pătura pe ele? Nu vă uitați și voi că trec anii și e din ce în ce mai puțină lume la paradă? Și asta numai din cauza voastră!”

„La multi ani la racoare ! Prima data ai scapat de racore urmatoarea data sper sa ti fie cu noroc , pentru tot frigul de zilele astea din apartamentele ploiestenilor !”

„Pentru ce sa spun:” La multi ani!”,pentru ca romanii stau fara caldura si fara apa calda in casele lor? Pentru ce sa fiu fericita cand o am pe mama mea imobilizata la pat si sufera de frig ? Sa traiasca domnul primar ca a știut sa gestioneze primaria Ploiesti de adus o intrun punct in care nu a fost niciodata.Felicitari , serbati ,petreceti iar seniorii si copiii acestui oraș se chinuie cu frigul si lipsa apei calde in case.Acum nu se mai spune:”sa moara capra vecinului ,ci sa moara vecinul”.Asta ne doresc conducatorii acestei țari de 33 de ani de ziua României”

„La multi ani ! Da-mi drumul la cladura aia promisa acum 3 zile cand m-ai mai lasat tot in frig. Ca m-am trezit mai devreme , era mai frig decat atunci cand n-aveam . Dar nu mai bine , ma mut eu la tine si vi tu in Mihai Bravu ? Ca tot suntem patrioti !”

„In vremurile comunismului,de sărbători,de zilele naționale, aveam mai multă căldură. Acest gospodar își bate joc de locuitorii orașului”

„Cât o să mai avem gaz pentru încălzire locuințelor la încălzirea centralizată ,d- ule primar ? Un primar cu realizări 0 !”

„La anul propun următoarea parada militara sa se tina începând de la cimitirul MB pana în Teleajen . Sunt sigur ca da bine !”

„Cu strada bombardata din 90 pana acum si tehnica militara , lumea o sa creadă ca suntem în război :)))))”

„Dacă nu ne mai poluezi tu cu acoliții, da. Poate aşa să avem mulți ani. În rest, de falsitate e plină lumea.”

„Frățioare…patriotule…sunt reci caloriferele în blocurile din centru, și cred că și în rest! Afară e cam iarnă. Se îmbolnăvește lumea, sunt copii, sunt bătrâni, sunt bolnavi… termină cu circul ăsta cu urări de doi lei și pleacă dracului din primăria aia! La Mulți Ani congelați, români!”

„La multi ani Romania si la multi ani unde Nu isi doresc sa fie…si pentru hotii patrioti ai Romaniei care au jupuit Romania si inclusiv celor ca tine si celor din echipa ta de combinatori care ai nenorocit Ploiestenii lasandui in frig si fara apa !”

„La mulți ani! …cu executare…”

…sunt câteva dintre mesajele ploieștenilor lăsate la postarea primarului municipiului Ploiești, Andrei Volosevici.