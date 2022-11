ActiveWatch: Instanța de judecată confirmă abuzul DIICOT Brăila împotriva jurnalistului brăilean Alin Cristea

Organizația nonguvernamentală ActiveWatch anunță că Tribunalul Brăila a hotărât că acțiunile procurorilor DIICOT Brăila, care au deschis în ianuarie 2022 un dosar de urmărire penală împotriva jurnalistului Alin Cristea și a publicației debraila.ro, după publicarea unui articol de presă, a fost neîntemeiată.

Reamintim că procurorii DIICOT Brăila au percheziționat atunci domiciliul jurnalistului Alin Cristea, inclusiv domiciliul părinților săi, și redacția ziarului debraila.ro și au confiscat telefoane, computere și alte echipamente, blocând publicația de la apariție și încălcând confidențialitatea surselor jurnalistice, acte abuzive în orice societate democratică.

Procurorii l-au acuzat atunci pe jurnalistul Alin Cristea și publicația debraila.ro de comiterea infracțiunii de distribuire sau deținere de materiale de pornografie infantilă. Acuzația a venit în urma publicării de către jurnalist a unui articol care viza un subiect de interes public – un abuz comis împotriva unui minor, pentru care organele de anchetă nu luaseră măsurile necesare.

Un grup larg de organizații neguvernamentale au protestat atunci față de acțiunile procurorilor, iar acestora li s-a adăugat și Reporteri fără Frontiere.

Alin Cristea ne-a declarat: “S-a statuat, în mod oficial, după aproape un an de zile, că a fost un abuz, un abuz fără precedent al DIICOT la adresa libertății presei. Percheziții domiciliare, percheziții în redacție, percheziții informatice, plimbarea cu duba, audierea, punerea în mișcare a acțiunii penale și tot ce a urmat. Totul doar pentru că mi-am făcut meseria! A fost un an groaznic pentru mine, dar nu am cedat. Mulțumesc public tuturor celor care m-au susținut, în special ActiveWatch. A fost o luptă grea, dar, în cele din urmă, am reușit să dovedesc că a fost, după cum am spus, un abuz demn de un stat totalitar. Vorbim și de practică judiciară – un procuror trebuie să se gândească de 10 ori înainte să procedeze astfel cu un jurnalist sau un ziar atunci când este vorba doar despre activitatea jurnalistică. Voi acționa statul român în judecată, în România, dar și la CEDO. Totul pentru ca abuzul să fie statuat la cel mai înalt nivel și așa ceva să nu se mai întâmple vreunui jurnalist”.

Prin hotărârea de azi, Tribunalul Brăila a desfiinţat soluţia de renunţare la urmărirea penală, dispusă prin rechizitoriul DIICOT Brăila (care însemna că fapta ar fi existat), și a dispus clasarea acestui dosar, confirmând astfel că jurnalistul Alin Cristea și publicația debraila.ro nu s-au făcut vinovate de comiterea infracțiunii de distribuire sau deținere de materiale de pornografie infantilă.

ActiveWatch își exprimă speranța că astfel de abuzuri ale procurorilor și organelor de anchetă împotriva jurnaliștilor nu vor mai fi posibile în viitor. Reluăm solicitările pe care le-am adresat in ianuarie 2022 către Procurorul General al României, Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției: