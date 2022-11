Un prahovean era să rămână fără mașină pentru o factură restantă la apă de 80 de lei!

Pentru o factură restantă la apă, un prahovean s-a trezit cu sechestru de la executorul judecătoresc pe autoturismul proprietate personală. Omul recunoaște că a fost o scăpare de-a sa faptul că nu a văzut un sold precedent de 80 lei, pe luna aprilie, la factură. Însă, în egală măsură, este extrem de revoltat, deoarece compania de apă nu l-a înștiințat că are o restanță și a recurs direct la procedura de executare silită.

Nicolae Sumedrea are 54 de ani și locuiește în Lunca Mare. Bărbatul spune că a fost mereu bun platnic în ceea ce privește plata facturilor la utilități. În luna iunie a acestui an, compania de apă a emis factura pe mai, în cuantum de 113 lei, pe hârtie apărând și un sold restant de 80 de lei.

„Aici a fost greșeala mea că nu am văzut și soldul restant. Însă mă puteau înștiința că am de plată acea suma și o achitam imediat. A trecut jumătate de an, compania, Utilități ApaServ Cornu SRL, nu mai prestează acest serviciu. Angajații au fost disponibilizați. Acesta este și motivul pentru care mi s-a zis că nu am fost înștiințat cu privire la restanță.

Din iunie nu am mai primit nicio factura la apă. De consumat, am consumat, deci, indiferent cine prea serviciul, eu voi plăti. Nu asta este însă revolta mea. Ci faptul că, pe 2 noiembrie, anul acesta, am primit și somația de plată și executarea silită. Mi s-a pus sechestru pe autoturismul Renault Megan. Nu mi se pare normal! Nici măcar nu am știut că a fost instituit sechestru pe mașină pentru acei 80 de lei. Iar în situația mea mai sunt și alte persoane. Vecini cărora li s-a pus poprire pe salariu, spre exemplu. E halucinant cum funcționează treburile în țara asta”.

Gabriel Sumedrea a achita factura restantă la apă, plus cheltuielile de judecată aferente. În total, 465 de lei. Executorul judecătoresc l-a înștiințat că s-a procedat la ridicarea sechestrului pe autoturism, instituit pe 13 iulie 2022?!

Practic, o factura restantă la apă, din luna aprilie, în valoare de 80 de lei, un sechestru pentru neplată datat 13 iulie 2022, fără nicio înștiințare în acest sens, și o somație plus înștiințare de executare silită, trimise în aceeași zi. Abia pe 2 noiembrie 2022.

Asta în condițiile în care, potrivit legii, trebuie să existe un termen de 24 de ore între cele două, pentru ca omul să poată să ia la cunoștință și să achite datoria pe care o are. Iar prahoveanul habar nu a avut că în toate aceste luni, pentru 80 de lei, sold precedent, risca să rămână fără mașină, fiindcă toate demersurile legale s-au făcut, din spusele acestuia, fără ca el să fie anunțat în vreun fel.