Cod galben de ceață joi dimineață în Prahova. Autostrada A3 și Ploieștiul printre zonele afectate

Zona joasă a județului Prahova este joi dimineață acoperită de ceață densă, potrivit meteorologilor care au emis o avertizare de tip cod galben.

Centrul Info Trafic al Poliției române informează că se circulă în condiții de ceață densă și pe autostrăzile A1 București-Pitești, cu vizibilitate sub 200 de metri, între kilometrii 11-64, respectiv sub 100 de metri, pe tronsonul kilometric 64-106, precum și pe toată autostrada A3 București-Ploiești, în general cu vizibilitate sub 100 de metri.

Joi dimineață, ceața acoperea și mai multe cartiere din Ploiești.

Meteorologii anunță că zona joasă a județului Prahova va fi sub incidența codului galben de ceață în intervalul 06.40-10.00.

Local ceață, care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.