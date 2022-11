Romsilva scoate la vânzare peste 30.000 de pomi de Crăciun. Cât vor costa

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va scoate și în acest an la vânzare pomi de Crăciun. Prețurile pornesc de la 15 lei, pentru un molid și ajung până la 250 de lei pentru brazii la ghiveci. Pomii de Crăciun vor fi vânduți direct din pepinierele Romsilva din teritoriu atât pentru comercianți, cât și pentru persoanele fizice.

În Prahova vor fi scoși la vânzare între 1500 și 2000 de pomi de Crăciun, în funcție de numărul de cereri. Cei interesați trebuie să meargă la Ocolul Silvic să facă o solicitare. Apoi, se vor deplasa la una dintre pepinierele Romsilva de la Sinaia, Câmpina sau Măneciu de unde își pot alege pomul de Crăciun, care va fi recoltat de personalul specializat.

Prețurile au rămas aceleași ca anii trecuți și sunt valabile la locul de recoltare.

”Romsilva oferă spre vânzare pentru sezonul Sărbătorilor de iarnă din acest an aproape 31.000 de pomi de Crăciun, iar preţurile sunt aceleaşi ca şi în anii trecuţi. Acestea pleacă de la 15 lei, inclusiv TVA, la specia molid, cu dimensiunea de 0,7 şi un metru, iar cei care ajung la înălţimea de 3 metri sunt la 25 de lei, în timp ce pentru specia brad preţul este între 25 şi 35 de lei.

Preţurile acestea sunt valabile aici, la locul de recoltare, iar dacă sunt transportaţi în pieţe sau în alte locaţii se adaugă costurile de transport, manipulare şi depozitare. Posibilităţile de recoltare din acest an au fost cam aceleaşi ca şi în anii precedenţi. Anul trecut am avut posibilitatea să recoltăm 34.000 de pomi de Crăciun şi am vândut efectiv în jur de 30.000 de brazi”, a declarat pentru ziare.com Bodgan Boghian, şef serviciu în cadrul Direcţiei Comerciale a Romsilva.

Pentru brazii în ghiveci, prețurile variază între 100 și 250 de lei, în funcție de dimensiuni.

Reprezentanții Romsilva au oferit și sfaturi pentru ca brazii în ghiveci să nu se usuce astfel încât să poată fi replantați.

Citește și Gest impresionant din partea unui ploieștean. Vrea să doneze un brad pentru Orășelul Copiilor

”Ideal ar fi să nu îl ţinem într-un mediu intern cald o perioadă mai mare decât este cea specifică Sărbătorilor de Crăciun. Nu trebuie aşezat lângă surse de căldură, trebuie să aibă lumină şi pământul din ghiveci să fie păstrat reavăn, nu neapărat umed, dar datorită temperaturii din interior, apa din pământ se evaporă şi atunci trebuie să păstrăm această umiditate.

După perioada sărbătorilor se scoate timp de câteva zile într-un spaţiu neîncălzit, dar protejat, închis parţial sau total, cu lumina neapărat, până când prindem o zi cu temperaturi pozitive, chiar cu un pic de soare, pentru a-l putea replanta” a declarat pentru sursa citată Florian Băncilă, inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Brăneşti.