Cine să-i mai înțeleagă pe părinții care sunt nemulțumiți de școli și grădinițe, dar îi ceartă pe cei care spun adevărul?

Un articol despre o meteahnă a celor care dau bani la școli și grădinițe a stârnit un val de reacții aparent greu de înțeles, în condițiile în care se vorbește despre binele copiilor, pe care autoritățile au OBLIGAȚIA să îl asigure.

Astfel de articole apar periodic și pornesc de la cazuri semnalate de părinți nemulțumiți că permanent trebuie să scoată bani din buzunar, deși sunt cheltuieli pe care nu ei ar trebui să le susțină. Vorbim astăzi exclusiv despre unitățile de învățământ din sistemul public, unde dotările sunt de competența administrației publice locale. Așadar nu facem referire la sistemul privat, unde părinții știu din start la ce să se aștept și își asumă aceste cheltuieli.

Să ai un copil care merge la grădiniță sau la școală, în sistem public, presupune o adevărată aventură financiară. Nu mai zic de cei care au mai mulți copii… Ai o serie de cheltuieli asumate cu rechizite, hăinuțe, transport, dar acestea fac parte din normalitate, din ceea ce trebuie să asiguri pentru creșterea și educația copilului.

Problemele apar atunci când ”trebuie” să faci cheltuieli suplimentare, care în mod normal nu sunt în sarcina ta. Unii și le permit, alții nu. Unii le fac pentru că așa simt/vor, alții consideră că autoritățile publice care au spațiile în administrare nu asigură nici măcar minimul necesar, deși ar trebui să bugeteze astfel de cheltuieli.

Pentru a avea o imagine relevantă în abordarea care urmează, rândurile de astăzi sunt urmare a reacțiilor la articolul: ”Este corect ca părinții să doteze grădinițele? La o astfel de unitate preșcolară din Ploiești, aceștia au cumpărat inclusiv aparat de aer condiționat”

Și de aici începe circul… se agită spiritele în unitățile vizate, se contrează părinții care văd lucrurile diferit, se trimite câte un drept la replică dar problema de fond se perpetuează.

Părinte 1: ”Dar ce aveți cu doamnele/domnii de acolo? Sunt niște drăguți și nu ne-au obligat să dotăm noi grădinița/școala. Am făcut-o pentru că așa am simțit, pentru că am putut. Doar nu o să-mi las copilul fără aer condiționat, fără altele necesare.”

Părinte 2: ”Eu îmi plătesc taxele și impozitele. Banii mei, ai tăi, ai altora ar trebui să se regăsească și aici. Ar trebui să văd că municipalitatea se luptă să acceseze fonduri pentru grădinițe și școli. Știu că au mai fost programe, dar e evident că sunt insuficiente. Nu sunt genul de contribuabil pe care să îl prostești cu o spoială.”

Părinte 3: ”Eu nu am de unde să dau. Abia fac față cheltuielilor curente, cele normale. Dacă obiectez în fața părinților care dau, imediat sunt pus la colț. În plus, copilul meu simt că e privit cu alți ochi. Nu e ușor să te pui cu ei. Și dacă am spus că nu sunt de acord, mi s-a sugerat să-mi mut copilul, dacă nu-mi convine. Nu știți că cele mai grele discuții le avem cu alți părinți, nu cu cei de la școală. Și pe lângă lucrările pe care ar trebui să le susținem, mai este și ”pușculița clasei”. Unde mai e gratuitatea sistemului? Știu că nimic nu e gratuit și că astfel de cheltuieli se acoperă din taxe și impozite, dar parcă am fi la privat. Măcar acolo știu cum stă treaba.”

Punctele de vedere care vin de la grădinițe sau școli sunt cam la fel: ”noi nu am cerut și nu cerem nimic, dar dacă părinții se oferă să facă, nu ne opunem. Sistemul este subfinanțat și avem cheltuieli foarte mari.”

Nu contestăm că subfinanțarea este o realitate, știind foarte bine că așa este, însă mai știm că sunt școli și grădinițe unde directorii se zbat pentru sponsorizări, pentru alocări pe proiecte bine făcute. Nu așteaptă să pice din cer, să vină cotele alocate de la administrațiile publice și cât au atât să cheltuiască, apoi Dumnezeu cu mila…

Să nu cumva să se agite, să obiecteze, să supere pe cineva din sistem. Dacă superi mai sus ești schimbat și nu vrei asta. Cum ar fi să vrei? Lasă fraierii să-ți acopere găurile, pentru că așa se obișnuiește. Relaxant, nu?

Tăcerea e profitabilă și această tăcere îi determină pe unii părinți să acopere găurile sistemului. Nu sunt de condamnat nici cei care dau, binele copiilor fiind prioritar, dar și ei trebuie să înțeleagă faptul că perpetuează un dezinteres administrativ, că susțin financiar ceea ce au susținut deja prin taxe și impozite și că nu cearta cu cei care nu au de unde sau nu vor să dea bani este soluția.

Mi-a rămas în cap asta: ”aha, vreți să le faceți rău doamnelor de la grădi!” Și mă gândeam cum să îi explici unuia care vede problema așa, că de fapt îi vrem lui binele…, lui și copiilor lui, care au tot dreptul să trăiască într-o societate normală.

Dar, decât să protestezi, să arați ce lipsuri sunt, să nu cumva să fie copilul persecutat dacă ai ceva de spus, mai bine scoți din buzunar și acoperi dezinteresul sistemului. ”Așa a fost dintotdeauna”, spunea cineva. ”Doar nu ne apucăm noi acum să schimbăm sistemul.” Și uite așa se perpetuează o situație despre care vom mai scrie și care nu are prea mari șanse să se schimbe. Primarii și consilierii locali nu vor avea nicio durere, știind că acoperă părinții. Unii dintre directori vor sta la fel de relaxați. Dacă nu vedeam la alții că se poate, am fi fost tentanți să credem că nu mai e nimic de făcut.

E doar din vina noastră și este un fel bolnav de a tolera indolența în toate domeniile din societate, nu doar în învățământ, în sănătate etc, de unde și mocirla în care ne scăldăm, mirându-ne… ce rău o ducem.