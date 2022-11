Alocațiile de stat pentru copii cresc de la 1 ianuarie cu numai 5,1%

Alocațiile de stat pentru copii vor crește de la 1 ianuarie cu numai 5,1%, reprezentând rata inflației pe anul trecut.

Potrivit edupedu.ro, dacă s-ar aplica acest procent de creștere, alocațiile noi ar fi de 255,4 lei pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani față de 243 de lei cât este în prezent și 630,6 lei pentru cei până la 2 ani, față de 600 de lei acum.

Asta înseamnă că majoritatea beneficiarilor acestui venit acordat de stat vor primi în plus numai 12 lei pe lună.

În Prahova, la o populație de 712.254 de persoane, 116.079 sunt beneficiari de alocații de stat pentru copii, suma medie plătită de stat fiind de 281 lei/persoană.

Reamintim că, aseară, liderii coaliției au convenit în urma ședinței de luni seară că punctul de pensie va crește cu 12,5% de la 1 ianuarie 2023. De asemenea, pensionarii care au pensii mai mici de 3000 de lei vor primi ajutoare sociale de două ori pe an.

Astfel, persoanele care au pensii sub 1500 de lei vor primi un ajutor de 1000 de lei, cei cu pensie sub 2000 de lei vor primi un ajutor de 800 de lei, iar cei cu pensii sub 3000 de lei vor primi un ajutor de 600 de lei.

Pe lângă acestea, persoanele care beneficiază de o pensie de handicap vor primi o a treisprezecea pensie.

Pensionarii cu o pensie de până la 1700 de lei vor beneficia de un card social în valoare de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului 2023.

