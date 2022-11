”Justițiarul din Berceni” este anchetat de polițiști. ”Am să vă rog să aruncați toate pietrele aici”

Bărbatul cunoscut drept „Justițiarul din Berceni”, după ce s-a lăudat că ar fi identificat mai mulți pedofili, a intrat în vizorul Poliției. Acesta este anchetat pentru hărțuirea fostei iubite.

Potrivit ziare.com, Alex Constandachi, autointitulat Justițiarul din Berceni, este anchetat pentru hărțuire într-un dosar al Secției 11 de Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, transmite IGPR.

Pe lângă asta, pe numele său au mai fost deschise alte trei dosare penale pentru loviri și alte violențe, amenințare și distrugere.

Reamintim că polițistul Marian Godină a fost primul care a dezvăluit faptul că tânărul respectiv și-ar hărțui fosta iubită încă din 2020, dar că dosarul ”zace” prin sertarele unei secții de poliții din Capitală.

Replica „Justițiarului din Berceni”

Alex Constandachi a reacționat pe Facebook prin următoarea postare:

”Am sa va rog sa aruncați toate pietrele aici, vă mulțumesc. Nu înjurați în alte postări, căci nu are sens. Probabil și eu as fi facut la fel ca voi dacă citeam ce se scrie acum pe internet.

Pentru oamenii care vor sa audă:

Fosta mea iubită nu este terorizată de mine, nu are contact cu mine de 2 ani, nu am încercat sa o intimidez în niciun fel, am declarat adevarul la Poliție, am cerut urgentarea dosarului, căci sunt dispus să plătesc pentru greșelile mele.

Nu sunt un hartuitor, nu sunt un abuzator, iar ce se întâmplă acum este o mocirlă fără sens.

Eu nu știu ce trebuie sa fac mai departe pentru a nu mai fi linșat, așa că nu-mi rămâne decât să îmi văd de treaba mea în continuare”